* مقاومت امروز مردم ایران؛ نبرد شرافت، مردانگی و برای پاسداری از اسلام و میراث و تمدن هزاران ساله خود است که توسط امام خمینی ایجاد شد و با خون امام شهید ‌آبیاری و با هدایت امام سیدمجتبی حسینی ‌خامنه‌ای

به سرمنزل مقصود رهنمون خواهد شد. ان‌شاءالله.

رضوانی

* دستور راهبردی امام خمینی (ره) مبنی بر اینکه هر چه فریاد دارید بر سر آمریکا بکشید یک «قطب‌نمای معرفتی» برای تشخیص کانون اصلی دشمنی است. دشمن در تکاپوست تا پیکانِ تیزِ خروشِ ما را که به سویِ کانونِ استکبار نشانه رفته، در چرخشی خبیثانه به سمتِ جبهه خودی بازگرداند. ولی کور خوانده است.

گوهری‌راد

* ترامپ و دولت او وانمود می‌کنند بر اوضاع جنگ مسلط هستند، تنگه هرمز باز است و به اندازه ماقبل جنگ، نفت از تنگه صادر می‌شود. اما بازار، این مهملات را باور نمی‌کند. قیمت نفت برنت چند روز قبل با همین دروغ‌ها به ۹۷ دلار هم سقوط کرد. اما مجدداً به ۱۰۳ دلار نزدیک شده که دولت آمریکا دست به انتحار زده و اعلام کرد برای کاهش فشار بر بازار، ۴۰ میلیون بشکه دیگر از ذخایر راهبردی خود را آزاد می‌کند.

زعیم‌زاده

* مجله آمریکایی آتلانتیک در گزارشی اعلام کرد جنگ ترامپ با ایران، میزان افول قدرت نظامی آمریکا را آشکار کرده است. آتلانتیک افزوده خسارت واردشده به تأسیسات آمریکایی نزدیک ایران به اندازه‌ای گسترده است که هزینه پیش‌بینی‌شده تعمیر آنها بسیار بالا خواهد بود.

فهیم

* دوگانه «جنگ یا مذاکره» در حالی بار دیگر به یکی از محورها در بستر مناقشات سیاسی کشور تبدیل شده است که رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیام ششم شهریور خود به مناسبت هفته دولت، صراحتاً نسبت به «دوگانه‌سازی‌های موهوم» هشدار داده و «جنگ یا مذاکره» و «سازش یا جنگ‌طلبی» را از جمله دوگانه‌هایی دانستند که می‌تواند به انسجام اجتماعی آسیب بزند.

نوباوه

* آمریکا و صهیونیسم بین‌الملل به حمله بعدی به ایران به جنگ محدود، ضربه قوی و کاری و پیروزی سریع فکر می‌کنند ولی با غافلگیری مقتدرانه توسط نیروهای مسلح؛ آنها را به غلط کردن وا خواهند داشت!

آبراهه

* دانشگاه باید از یک‌سو نسلی برخوردار از هویت، اعتمادبه‌نفس ملی، امید، اخلاق، تعلق به ایران و فهم درست از منازعه تاریخی ملت ایران تربیت کند و از سوی دیگر، همین نسل را به دانش، مهارت، خلاقیت، قدرت حل مسئله و توان عبور از مرز‌های موجود علم مجهز سازد. یکی بدون دیگری ناقص است.

مروتی

* ان‌شاءالله پیروزی ما بر استکبار جهانی صرفاً یک پیروزی ملی یا منطقه‌ای نیست بلکه به معنای ظهور و صدور الگویی است که نشان می‌دهد یک ملت می‌تواند با اتکا به ظرفیت‌های درونی، انسجام اجتماعی، قدرت نظامی، دانش، فناوری و اراده سیاسی در مقابل ساختار سلطه جهانی بایستد.

ستوده

* ترامپ چنان در باتلاق جنگ با ما گرفتار شده است که امروز بسیاری از سیاستمداران و تحلیلگران معتقدند نتیجه انتخابات پیش‌روی کنگره و سنای آمریکا نه در صندوق‌های رأی در واشنگتن، بلکه در تحولات منطقه و در تنگه هرمز تعیین خواهد شد؛ جایی که رادمردان نیروی دریایی سپاه، بخشی از معادلات قدرت را به دشمن تحمیل کرده‌اند.

ترابی

* استقامت و اراده دو کلید فتح جنگ تحمیلی سوم است. این روزها و شب‌ها زمانی است که همگان باید این آیه را زمزمه کنیم که خدای رحمان به پیامبر و امت پیامبر‌ فرمود؛ فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ پس همان گونه که فرمان یافته‌ای ایستادگی کن؛ و نیز آنان که همراهت به سوی خدا روی آورده‌اند [ایستادگی کنند] و سرکشی مکنید که او به آن چه انجام می‌دهید، بیناست. (۱۱۲،هود)

اربابی

* جمهوری اسلامی ایران برخلاف غرب، هرگز پلیس را دارای مصونیت مطلق از پاسخگویی نمی‌داند. در قوانین ایران، سازوکار نظارتی سازمان قضایی نیروهای مسلح و بازرسی کل فراجا به‌صورت مستقل و سخت‌گیرانه با هرگونه قصور، زیاده‌روی یا سوءرفتار احتمالی مأموران برخورد می‌کند. رویکردی که در تضاد بنیادین با سیستم غرب است که در آن پرونده‌های قتل شهروندان عمدتاً به تبرئه یا پرداخت غرامت‌های ناچیز از جیب مالیات‌دهندگان ختم می‌شود!

واجدی

* آمریکای جنایتکار در شش ماه گذشته، حداقل ۱۳ پایگاه نظامی خود در اردن، کویت، بحرین، قطر، امارات و عربستان را زیر فشار نظامی ایران بین ۵۰ تا

۸۰ درصد تخلیه کرده است و این در حالی است که تک تک این پایگاه‌ها در حکم یک ستاد اطلاعاتی و عملیاتی ویژه برای آمریکا بوده و ستون‌های پیش‌برنده نفوذ و سیطره امنیتی، سیاسی و اقتصادی آمریکا هم بوده‌اند. با تخلیه این پایگاه‌ها تمام برنامه‌های دیگر آمریکا در منطقه هم به‌شدت ضعیف می‌شوند. با این اوصاف چطور می‌توان باور کرد که ترامپ پیروز است؟!

چنانی

* آمریکا با اخراج مهرماه از عراق، پنجمین تجربه اخراج مطلق در ۴۸ سال که همه تحت تاثیر ایران قرار داشته را در کارنامه خود ثبت کرده است! اولین بار ایران با پیروزی انقلاب اسلامی، نظامیان آمریکا را در فاصله آبان تا دی ۵۷ با خفت اخراج کرد.‌ (بعد لبنان، عراق، افغانستان و...)

صادقی

* دشمن باید بداند جنگ آینده اگر رخ دهد، الزاماً جنگی نخواهد بود که یک طرف آغاز کند و همان طرف پایانش را تعیین کند، چراکه ایران امروز بعد از دو تجربه چند ماه گذشته ثابت کرده است کشوری نیست که بتوان با تهدید و فشار و محاسبه‌ای غلط، رفتار آن را تعیین کرد. ایران جنگ‌طلب نیست، اما اگر جنگی تحمیل شود، غافلگیر نخواهد شد و برای جنگ تحمیلی آمادگی کامل دارد.

عزیزی

* آن مقام دولتی که می‌گوید در زمان شهید رئیسی ما دچار یأس و ناامیدی بودیم! باید بداند که مردم خدمات مهم و مؤثر و جهادگونه شهید رئیسی را فراموش نکرده و نخواهد کرد و بیان حرف‌های مفت، غیرواقعی و جناح‌گرایانه در نظر مردم تاثیری ندارد. گوشه‌ای از خدمات شهید رئیسی و دولت انقلابی او عبارت است از؛ تهیه واکسن از داخل و خارج و پایان دادن به مرگ روزانه 700 هموطن، ساخت مسکن، نیروگاه، پالایشگاه، توسعه میادین نفتی و گازی، راه و بزرگراه، مترو، سد، راه‌آهن، خودکفایی گندم، جهش‌های صنعتی و نفتی، افزایش پرداخت یارانه نقدی، اعطای کالابرگ بدون تنش، افزایش پنجاه درصدی تولید خودرو و از سرگیری واردات خودرو پس از وقفه‌ای پنج ساله، پیشرفت هسته‌ای، فرستادن 12 ماهواره به فضا، پیشرفت در نانو و... آن هم بدون برجام و اف‌ای‌تی.....

علیمردانی

* دشمن می‌داند که اگر نتواند در میدان نظامی پیروز شود، می‌کوشد با وارونه‌سازی روایت‌ها، شکست خود را به پیروزی و ایستادگی ملت را به عقب‌نشینی تبدیل کند. از این رو، پاسداشت یاد امام شهید انقلاب و رزمندگان دفاع مقدس، تنها یک آیین یادبود نیست. یک وظیفه سیاسی و رسانه‌ای است.

خیرآبادی

* با توجه به این که دشمن، اقتصاد ما را هدف گرفته، ما هم باید با قدرت به منافع و پاشنه آشیل‌های اقتصادی او در حوزه‌های تجاری و انرژی، زیرساخت‌های مربوط به کابل‌های دریایی، و... در دریای سرخ و باب المندب و اقیانوس هند و دریای عمان و خلیج فارس ضربه بزنیم.

علیداد

* پس از معرفی سامانه «علاج» برای شناسایی و برخورد با عناصر و هواداران ضدانقلاب در داخل و خارج از کشور، تنها طی ۲۴ ساعت، بیش از ۱۰ هزار مورد معرفی این افراد توسط مردم گزارش شده و موجی از ترس در بدنه جریان‌های معارض به‌وجود آمده است. این موضوع، جست‌وجوی دوم گوگلِ فارسی را نیز به خود اختصاص داده است.

علیایی

* اگر افزایش قیمت ارز احیانا به خاطر کسب درآمد برای دولت یا با توصیه برخی از افراد برای سرعت بخشیدن به حرکت در مسیر اقتصاد نئولیبرالی نیست و واقعاً جنگ باعث افزایش آن شده است، چرا در جنگ ۱۲ روزه نه تنها قیمت ارز افزایش پیدا نکرد، بلکه کاهشی شد؟

هدایتی

* وزیر جهاد کشاورزی در واکنش به سؤالی درباره‌ نوسان قیمت برخی کالاهای اساسی در بازار جواب داده؛ بعید می‌دانم نوسان شدیدی وجود داشته باشد. مگر وزیر محترم در بین مردم زندگی نمی‌کنند که شرایط را اینطور توصیف می‌کنند؟!

ابوالقاسمی