شاید نیومد!(گفت و شنود)

گفت: روزنامه آمریکایی واشنگتن‌پست به یاوه‌ها و دروغگویي‌های ترامپ درباره از بین بردن توان نظامی ایران پاسخ کوبنده و رسوا‌کننده‌ای داده است.

گفتم: چی نوشته؟!

گفت: به تخلیه هواپیماهای جنگنده آمریکایی از پایگاه هوایی آمریکا در انگلیس اشاره کرده و خطاب به ترامپ نوشته است؛ اگر راست می‌گویی که توان نظامی ایران را از بین برده‌ای! چرا جنگنده‌های آمریکا را از پایگاه «‌فیرفورد» در انگلیس که فاصله زیادی با ایران دارد، خارج کرده‌ای؟!

گفتم: ایول! ترامپ چه جوابی داده؟

گفت: ‌ای عوام! ترامپ فقط دروغ می‌گوید و لاف می‌زند. اما شبکه فارسی‌زبان رژیم صهیونیستی که آبروی نداشته پدرخوانده خود را در خطر دیده است اعلام کرده که ترامپ نگران موشک‌های دوربرد جدید ایران است! و برای همین، جانب احتیاط را رعایت کرده

است!

گفتم: یارو با کت و زیرشلواری خوابیده بود! پرسیدند؛ این چه نوع خوابیدنه؟! چرا با کت خوابیدی؟ گفت؛ فکر کردم که شاید میهمان بیاید! پرسیدند؛ پس چرا شلوار نپوشیده‌ای؟! گفت؛ خُب شاید هم نیومد!