۱- مراجعه به نظر کارشناسان برجسته دنیا و مخصوصاً کارشناسان و صاحبنظران آمریکایی و اروپایی به وضوح حکایت از آن دارد که جمهوری اسلامی ایران را پیروز جنگ‌های ۱۲ روزه

و جنگ رمضان می‌دانند و تقریباً تمامی آنها آمریکا

و رژیم صهیونیستی را طرف بازنده و شکست‌خورده جنگ معرفی می‌کنند. ظاهراً در تمامی دنیا فقط ترامپ خودشیفته است که خود را پیروز جنگ معرفی می‌کند‌(!) و اما، بیرون از نظر این و آن، برای شناسایی طرف پیروز و یا شکست‌خورده جنگ‌، فرمول علمی و شناخته‌شده‌ای وجود دارد. بر اساس این فرمول، طرف پیروز جنگ، کشوری است که به اهداف اعلام‌شده خود رسیده باشد و چنانچه به اهدافی که اعلام کرده و در پی آن بوده است، نرسیده باشد، طرف شکست‌خورده تلقی می‌شود. فرمول یاد‌شده کمترین تردیدی باقی نمی‌گذارد که جمهوری اسلامی ایران، طرف پیروز و آمریکا و متحدان عبری و غربی و عربی آن، طرف شکست‌خورده دو جنگ اخیر هستند. حالا به اهداف رسماً اعلام‌شده آمریکا در برپایي جنگ و نتیجه‌ای که با آن رو‌به‌رو شده است، نگاهی بیندازید!

۲- ترامپ لحظاتی بعد از آغاز جنگ با غروری احمقانه اعلام کرد که این جنگ در نهایت طی دو هفته با فروپاشی جمهوری اسلامی ایران به پایان می‌رسد‌(!) او که با شبکه فاکس‌نیوز گفت‌وگو می‌کرد، احتمال فروپاشی یک هفته‌ای نظام اسلامی ایران را هم دور از انتظار ندانست! و اما، اکنون

۷ ماه از آغاز جنگ رمضان می‌گذرد و آمریکا و متحدانش هیچ غلطی نتوانسته‌اند بکنند. همین‌جا اشاره به گزارش سال ۱۳۹۷ هفته‌نامه آمریکایي «‌ویکلی استاندارد‌» ضروری است. ویکلی استاندارد با اشاره به درگیری‌ها و تنش‌های چهل ساله

(تا آن روز) ایران و آمریکا نتیجه گرفته بود که تمامی رؤسای جمهور آمریکا، از کارتر تا اوباما (رئيس جمهور وقت آمریکا) در یک نقطه با امام خمینی اشتراک نظر دارند(!) و آن این‌که «‌آمریکا هیچ غلطی نمی‌تواند بکند‌».

۳- اعلام کرده بودند که قرار است حاکمیت اسلامی ایران را برای همیشه از بین ببرند و حکومتی همسو با آمریکا و بلوک غرب را جایگزین آن کنند (‪‬(Regime change. نتیجه این توهم احمقانه و بلند‌پروازانه آن‌که امروزه به اعتراف نظریه‌پردازان آمریکایي و بسیاری دیگر از کارشناسان حرفه‌ای «‌ایران به چهارمین قدرت بزرگ جهانی تبدیل شده است» و به قول حکیمانه و هوشمندانه رهبر معظم انقلاب «‌براساس محاسبات الهی، کشوری که برای اقامه حق هراسی ندارد، قدرت اول جهان است‌».‬

۴- اعلام کرده بودند که بعد از حمله نظامی به ایران مردم ایران علیه نظام اسلامی و مسئولان کشورشان دست به شورش می‌زنند و زمینه لازم برای فروپاشی جمهوری اسلامی ایران فراهم می‌شود‌(!). ولی مردم شریف و پاکباخته ایران اسلامی در سراسر کشور دست به تجمعاتی زده‌اند که نه‌فقط در تاریخ ایران بلکه به گفته تاریخ‌دانان برجسته، در تمامی طول تاریخ بشر بی‌نظیر است. حضور بی‌نظیر و ده‌ها میلیونی مردم در مراسم تشییع پیکر مطهر آقای شهید، تجمعات شبانه و پُرشمار

زن و مرد و جوان و نوجوان در سراسر کشور که امروز به

دویست و بیست و پنجمین شب خود رسیده است و‌... حیرت مردم در سراسر جهان را به دنبال داشته است و همه جا زبان و قلم به تحسین مردم ایران می‌چرخانند.

۵- همین‌جا گفتنی و شایسته مقایسه است که حضرت موسی علیه‌السلام، فقط ۴۰ شب از نگاه قوم بنی‌اسرائيل غایب بودند (وَ وَاعَدْنَا مُوسَى ثَلَاثِينَ لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً... و با موسی سی شب وعده گذاشتیم و آن را با [افزودن] ده شب کامل کردیم، پس میعادگاه پروردگارش به چهل شب پایان گرفت) و هنگامی که حضرت موسی(ع) پس از ۴۰ شب به میان قوم خود بازگشت، با کمال تعجب دید که قوم بنی‌اسرائیل (اجداد صهیونیست‌های امروز‌) گوساله‌پرست شده‌اند! حالا به این سوی ماجرا نگاه کنید. مردم ایران نزدیک به ۷ ماه است که امام خود را ندیده‌اند، ولی نه فقط در صراط مستقیم ثابت قدم‌تر شده‌اند بلکه «گوساله‌شناس» هم شده‌اند. «ببین تفاوت ره از کجاست تا به کجا»؟

۶- ترامپ کودک‌خوار و نتانیاهوی رذل و پلید اعلام کرده بودند که گفتمان انقلاب اسلامی نظم حاکم بر جهان را برهم زده است و تغییرات و تحولات تازه‌ای پدید آورده است که سرایت آن به کشورهای منطقه می‌تواند بحران‌های غیرقابل کنترلی به دنبال داشته باشد(!) صرف‌نظر از این‌که خروج کشورهای منطقه از سلطه آمریکا را «‌بحران‌» نامیده‌اند! به وضوح می‌توان دید که در این عرصه نیز نتیجه معکوس گرفته‌اند و جنگ‌های

۱۲ روزه و رمضان به گسترش و صدور گفتمان انقلاب اسلامی شتاب بیشتری بخشیده است. این واقعیت از رویکرد همراه با تحسین افکار عمومی جهانیان به ایران و مبانی اسلامی نظام به روشنی قابل دیدن است. تظاهرات گسترده در کشورهای اروپایی علیه آمریکا و رژیم صهیونیستی، هوکردن ترامپ در سخنرانی‌ها، ترک سالن مجمع عمومی سازمان ملل از سوی هیئت‌های سیاسی ۷۷ کشور، بهنگام سخنرانی نتانیاهوی پلید، اعتراض تماشاگران در میادین ورزشی به تیم‌های آمریکا

و رژیم صهیونیستی، همزمان با حمایت از ایران و فلسطین نمونه‌هایی از این رویکرد است. گفتنی است که نظرسنجی‌ها از نفرت رو به گسترش جوانان آمریکایی از صهیونیست‌ها خبر می‌دهد و به همین علت نامزدهای ریاست جمهوری و نمایندگی مجلس که پیش از این برای کسب رای به لابی‌های صهیونیستی نزدیک می‌شدند، امروزه به‌گونه‌ای محسوس از صهیونیست‌ها کناره می‌گیرند.

۷- درپی راه‌اندازی جنگ اقتصادی بودند که اگرچه آسیب‌هایی به بار آوردند ولی امروزه گلوی تجاری آنها

زیر گام‌های استوار رزمندگان اسلام در تنگه هرمز و باب‌المندب افتاده است و از نفس نفس زدن‌های اولیه به خفگی نزدیک شده‌اند. روز سه‌شنبه هفته قبل، مدیر عامل آرامکو اعلام کرد که قیمت واقعی نفت ۱۴۰ دلار است و در ادامه می‌تواند

به ۲۰۰ دلار هم برسد.

آمریکا و کشورهای اروپایی با بحران خطرناک سوخت و تولیدات کشاورزی رو‌به‌رو شده‌اند. پایگاه‌های آمریکا در منطقه با خاک یکسان شده‌اند و هزینه آسیب‌ها (بدون احتساب هزینه‌های کلان دیگر) به صدها میلیارد دلار رسیده است و...

۸- ترامپ با شعار «‌عظمت را دوباره به آمریکا بازگردانیم... Make America Great Again‌» شروع کرد و امروزه آمریکا به اعتراف مقامات ارشد جهانی به ضعیف‌ترین و شکننده‌ترین دوران تاریخ خود رسیده است تا آنجا که به نوشته روزنامه وال استریت ژورنال «ایران آمریکا را به زانو درآورده است‌» و صدها نظر کارشناسانه دیگر از همین دست که نه فقط همه روزه در رسانه‌های غربی شاهد آن هستیم، بلکه نیم‌نگاهی به واقعیت‌های میدان نیز گواه روشنی بر آن است و از حرکت آمریکا روی قوس نزول خبر می‌دهد.

... و ده‌ها شاهد و نمونه دیگر که بر شکست قطعی آمریکا در جنگ‌های اخیر دلالت دارند.

حسین شریعتمداری