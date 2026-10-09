نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی طی پاسخی آتشین به گستاخی بی‌شرمانه نماینده آلمان و از موضع انتقام خون امام شهیدمان در اتحادیه بین‌المجالس جهانی، گفت: صدراعظم آلمان گفت ما کارهای کثیف اسرائیل را انجام می‌دهیم. به این خانم بی‌ادب و دیگر عوامل صهیونیست‌ها می‌گویم به رژیم اسرائیل بگویید ملت ایران دندان‌های نتانیاهوی کودک‌کش و ترامپ جنایتکار را می‌شکند. آن‌ها باید منتظر کیفر جنایاتشان باشند.

وارثان خون قائد شهید امت، به اتحادیه بین‌المجالس جهانی (IPU) نرفتند که نظاره‌گر توهین‌های بردگان آمریکا و اسرائیل باشند. اگرچه آمریکا تلاش می‌کند صدای حق‌طلبان عالم را در گلو خفه کند، اما نمایندگان ایران در این اجلاس اجازه ندادند صدای حق در میان هیاهوی کثیف مستکبران و نوکران‌شان محو شود.

آنان با صدای رسا و حماسی ثابت کردند که دشمن با نظم مقاومت و امت مبعوث مواجه است که در برابر هیچ تهدیدی سر خم نمی‌کند، برای دفاع از هویت و آرمان‌های والایش تا پای جان و آخرین نفس ایستاده است و انتقام خون شهدا، به‌ویژه امام خامنه‌ای شهید را از همه سران جنایتکار غرب و جریان صهیونیسم خواهد گرفت.

دکتر منوچهر متکی، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، در این اجلاس طی پاسخی آتشین به گستاخی بی‌شرمانه نماینده آلمان و از موضع انتقام خون امام شهیدمان گفت: صحبت من مربوط به حرف‌های بی‌ادبانه خانم آلمانی در جلسه صبح است که برخلاف آیین‌نامه، توسط رئیس بی‌تجربه به او وقت داده شد.

وی افزود: هیئت ایرانی اعتراض خود را به این برخورد غیرقانونی طی نامه‌ای به رئیس آی‌پی‌یو منعکس نمود، اما در مورد حرف بی‌ربط این خانم بی‌نزاکت که قانون حضور در این‌گونه مجامع را نمی‌داند، باید گفت؛ او اراجیف رادیو اسرائیل را در این صحبت نشخوار کرد.

دکتر متکی تأکید کرد: این اقدام نشان می‌دهد او یک عامل موساد در این اجلاس است. صدراعظم آلمان گفت ما کارهای کثیف اسرائیل را انجام می‌دهیم. به این خانم بی‌ادب و دیگر عوامل صهیونیست‌ها می‌گویم به رژیم اسرائیل بگویید ملت ایران دندان‌های نتانیاهوی کودک‌کش و ترامپ جنایتکار را می‌شکند. آن‌ها باید منتظر کیفر جنایات‌شان باشند.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در این لحظه از سخنانش، تصویر قائد شهید

امت اسلامی و شهیده زهرا گلپایگانی را بالا گرفت و تأکید کرد: ما انتقام خون امام شهیدمان امام خامنه‌ای را خواهیم گرفت.