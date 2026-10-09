برای دفاع از تنگه هرمز آمادگی کامل داریم

جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در جریان بازدید از رزمندگان قرارگاه مدینه منوره نیروی زمینی سپاه گفت: رزمندگان سپاه و ارتش برای دفاع از تنگه هرمز آمادگی کامل دارند.

سرلشکر مصطفی ایزدی، جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با اشاره به آمادگی یگان‌های سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در منطقه خلیج‌فارس و تنگه هرمز اظهار داشت: نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، با آمادگی رزمی و توانمندی‌های عملیاتی، مأموریت حراست و دفاع از این منطقه راهبردی را دنبال می‌کنند.

وی افزود: رزمندگان قرارگاه مدینه منوره فرزندان این آب‌وخاک هستند و در یگان‌های رزمی که یادگار دوران دفاع مقدس و مجاهدت‌های شهیدانی همچون شهید سلیمانی، شهید خرازی و شهید باکری هستند، با فرماندهانی بااراده و رزمندگانی آماده، برای دفاع از این منطقه راهبردی آمادگی دارند.

سرلشکر ایزدی بیان کرد: این رزمندگان با اراده‌ای پولادین، طرح‌های عملیاتی قوی و بهره‌گیری از تاکتیک‌ها و تکنیک‌های پیشرفته، خود را برای دفاع سرنوشت‌ساز از این منطقه در برابر دشمن آماده کرده‌اند.

جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تاکید کرد: تنگه هرمز متعلق به ملت ایران است و فرزندان این آب‌وخاک در نیروی زمینی، نیروی دریایی و نیروی هوافضای سپاه، در کنار برادران خود در ارتش جمهوری اسلامی ایران، همچون ید واحد وظیفه حراست و دفاع از این منطقه را بر عهده ‌دارند.

وی ادامه داد: بازدیدهای انجام‌شده از این مناطق نشان می‌دهد همان فرزندان رزمندگان دوران دفاع مقدس که در برابر قدرت‌های جهانی ایستادند و پیروزی بزرگی را برای ملت ایران رقم زدند، امروز نیز همان مسیر را ادامه می‌دهند.

سرلشکر ایزدی با اشاره به آمادگی رزمندگان در منطقه گفت: تنگه هرمز امروز در اختیار و تحت کنترل رزمندگان اسلام قرار دارد و اقدامات دفاعی و آمادگی‌های رزمی در این منطقه روزبه‌روز گسترده‌تر و قوی‌تر می‌شود.

جانشین فرمانده کل سپاه افزود: آنچه امروز در منطقه مشاهده می‌شود، بیانگر آمادگی رزمی نیروهای مسلح و اراده و انگیزه رزمندگانی است که مردم و بسیجیان در محور آن قرار دارند و با عشق و علاقه برای صیانت از آرمان‌های انقلاب اسلامی و اجرای فرامین فرماندهی معظم کل قوا حضور دارند. وی با اشاره به بازدید از یگان‌های رزمی اظهار کرد: آمادگی‌های موجود در حوزه مهندسی رزمی، عملیات‌های مختلف، آرایش رزمی و نحوه چینش تجهیزات و سلاح‌ها، نشان‌دهنده توانمندی و آمادگی نیروهای مستقر در منطقه است. به گزارش مهر، جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی خاطرنشان کرد: تلفیق توانمندی‌های رزمندگان در جزایر و آب‌های خلیج‌فارس و تنگه هرمز، شرایط اطمینان‌بخشی را ایجاد کرده است و امیدواریم این آمادگی‌ها روزبه‌روز تقویت شود و صیانت مقتدرانه از منافع و حقوق ملت ایران در این منطقه تداوم داشته باشد.