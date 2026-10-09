سرپرست وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در پیامی با تاکید بر این که میدان حرف آخر را می‌زند خطاب به آمریکا نوشـت: فاصله شما با ما را موشک‌های ما تعیین می‌کنند.

سردار سید مجید ابن‌الرضا، سرپرست وزارت در حساب کاربری خود در فضای مجازی خطاب به سران دولت تروریستی آمریکا و در واکنش با اظهارات ترامپ نوشت: او هنوز جنگ را در مهدکودک پنتاگون نقاشی می‌کند؛ غافل از اینکه جهان را با سخنرانی و نمایش نمی‌توان تقسیم

کرد.

سردار ابن الرضا در پیام خود تاکید کرد: «میدان» حرف آخر را می‌زند.

سرپرست وزارت دفاع همچنین یادآور شده است: فاصله شما با ما را موشک‌های ما تعیین می‌کنند. دیروز دریای عمان، امروز اقیانوس هند و فردا خلیج خوک‌ها. اشتباهی سر بزند تقسیم‌بندی جدیدی

خواهید دید.