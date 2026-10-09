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کد خبر: ۳۳۹۶۶۱
تاریخ انتشار : ۱۷ مهر ۱۴۰۵ - ۲۱:۵۰
سرویس کیهان » اخبار
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سرپرست وزارت دفاع خطاب به آمریکا:

فاصله شما با ما را موشک‌های ما تعیین می‌کنند «میدان» حرف آخر را می‌زند

سرپرست وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در پیامی با تاکید بر این که میدان حرف آخر را می‌زند خطاب به آمریکا نوشـت: فاصله شما با ما را موشک‌های ما تعیین می‌کنند.
سردار سید مجید ابن‌الرضا، سرپرست وزارت در حساب کاربری خود در فضای مجازی خطاب به سران دولت تروریستی آمریکا و در واکنش با اظهارات ترامپ نوشت: او هنوز جنگ را در مهدکودک پنتاگون نقاشی می‌کند؛ غافل از اینکه جهان را با سخنرانی و نمایش نمی‌توان تقسیم 
کرد. 
سردار ابن الرضا در پیام خود تاکید کرد: «میدان» حرف آخر را می‌زند. 
سرپرست وزارت دفاع همچنین یادآور شده است: فاصله شما با ما را موشک‌های ما تعیین می‌کنند. دیروز دریای عمان، امروز اقیانوس هند و فردا خلیج خوک‌ها. اشتباهی سر بزند تقسیم‌بندی جدیدی 
خواهید دید. 

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