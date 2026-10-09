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کد خبر: ۳۳۹۶۶۰
تاریخ انتشار : ۱۷ مهر ۱۴۰۵ - ۲۱:۵۰
سرویس کیهان » اخبار
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آمریکا و اسرائیل؛ «یک روح در دو بدن»

«نمی‌خواهم اسرائیل ما را به جنگ بکشاند و نمی‌خواهم در جنگ با ایران باشیم»؛ این موضع و مطالبه «عبدل السید»، نامزد دموکرات‌ها در انتخابات سنای میشیگان هنگام مناظره با «مایک راجرز»، نامزد جمهوری‌خواهان در همان ایالت است. 
مناظره «عبدل السید»، نامزد دموکرات‌ها و «مایک راجرز»، نامزد جمهوری‌خواهان در انتخابات سنای میشیگان، صحنه جدال و تنش بر سر جنگ ایران و آمریکا شد تا جایی که السید با انتقاد از دولت دونالد ترامپ گفت: «وقتی جنگی را آغاز می‌کنید که اساساً نباید وارد آن می‌شدید، پیامد‌هایی چون افزایش قیمت بنزین و تورم دامن‌گیرتان خواهد 
شد».
نامزد دموکرات‌ها در ادامه مناظره با انتقاد از حمایت آمریکا از اسرائیل تأکید کرد: «نمی‌خواهم اسرائیل ما را به جنگ بکشاند و نمی‌خواهم در جنگ با ایران باشیم». 
به نظر می‌رسد السید، آمریکا را «عروسک» و اسرائیل را «عروسک‌گردان» می‌داند؛ درحالی که حجم حمایت‌های «واشنگتن» از «تل‌آویو» پیوندی عمیق‌تر را نشان می‌دهد؛ پیوندی که به تعبیر «آمریکا و اسرائیل؛ یک روح در دو تن» نزدیک‌تر است. 

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