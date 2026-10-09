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کد خبر: ۳۳۹۶۵۶
تاریخ انتشار : ۱۷ مهر ۱۴۰۵ - ۲۱:۵۰
سرویس کیهان » اخبار
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همه با هم برای نابودی اسرائیل(درمکتب امام)

مسئولين محترم كشور ايران و مردم ما و ملت‌هاى اسلامى از مبارزه با [اسرائیل] اين شجره خبيثه و ريشه‌كن كردن آن، دست نخواهند كشيد و به يارى خداوند تعالى از قطرات پراكنده پيروان اسلام و توان معنوى امت محمد(ص) و امكانات كشورهاى اسلامى بايد استفاده كرد و با تشكيل هسته‏هاى مقاومت حزب اللَّه در سراسر جهان اسرائيل را از گذشته جنايت‌بار خود پشيمان و سرزمين‌هاى غصب شده مسلمانان را از چنگال آنان خارج كرد.
صحیفه امام؛ ج20؛ ص320 | پیام به مسلمانان جهان؛ 6 مرداد 1366

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