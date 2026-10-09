وقتی بالگردهای اسرائیلی خودشان را به رگبار بستند

دفتر پژوهش‌های مؤسسه کیهان

«... تحقیقات انجام‌شده با استناد به صحبت‌های نظامیان و افسران ارشد ارتش اسرائیل، نشان می‌دهد که این ارتش از ساعات اولیه حمله حماس تا بعدازظهر هفتم اکتبر ۲۰۲۳، در نقاط مختلف در اطراف نوار غزه از «پروتکل هانیبال» استفاده کرده است. این تحقیقات نشان می‌دهد که ارتش دستوری صادر کرده بود تا از بازگشت خودروها به نوار غزه در ۷ اکتبر جلوگیری شود و به این ترتیب «پروتکل هانیبال» فعال می‌شود، که منجر به کشتار شماری از نظامیان و شهرک‌نشینان (یهودی) زیادی در آن روز شد. در صبح روز ۷ اکتبر همه فهمیدند که دستوری برای جلوگیری از بازگشت هر وسیله نقلیه‌ای به شهرک‌های نوار غزه صادر شده است، در آن زمان ارتش هنوز از گستردگی عملیات حماس و تعداد اسرایی که گرفته بودند، اطلاعی نداشت، اما می‌دانست که تعداد اسرا زیاد است، بنابراین کاملاً مشخص بود که چه اتفاقی قرار است بیفتد و چه سرنوشتی در انتظار این اسرای اسرائیلی خواهد بود...»

این بخشی از گزارش تکان‌دهنده‌ای بود که روزنامه اسرائیلی هاآرتص، شنبه ۱۸ نوامبر ۲۰۲۳، یعنی حدود ۴۰ روز پس از هفتم اکتبر و تهاجم حماس به سرزمین‌های اشغالی انتشار داد و همه آنچه را که تا آن روز به‌عنوان کشتار غیرنظامیان به حماس نسبت داده بودند، زیر علامت سؤال برد. اتهامی جعلی که همه بهانه رژیم صهیونیستی برای آغاز نسل‌کشی در غزه قرار گرفت و با تبلیغات و پروپاگاندای سرسام‌آور، نیروهای فلسطینی را به قتل‌عام افرادی که در شهرک‌های یهودی‌نشین و همچنین جشنواره موسیقی نوآ متهم کردند اما روزنامۀ عبری‌زبان «هاآرتص» صریحاً نوشت:

«بر اساس تحقیقات پلیس تل‌آویو، کشتار ۳۶۴ نفر در جشنواره موسیقی نوآ در اسرائیل در ۷ اکتبر، توسط یک بالگرد آپاچی ارتش این رژیم انجام شد.»

سرهنگ «نوف ایرز» خلبان ارتش رژیم صهیونیستی نیز در گفت‌وگو با هاآرتص، دروغ‌های اسرائیل در ماجرای ۷ اکتبر را برملا کرد و گفت: پهپادها و بالگردها و جنگنده‌های اسرائیل به سمت حصار و شهرک‌های یهودی‌نشین شلیک کردند و پروتکل هانیبال را به‌طور همه‌جانبه اجرا نمودند.

دروغ‌هایی که به حماس بستند

در هفتم اکتبر ۲۰۲۳، نیروهای حماس در عملیاتی تحت عنوان «طوفان‌الاقصی»، مرزهای اسرائیل را پشت سر گذاشته و با ارتش آن درگیر شدند. اما گفته شده آن‌ها هنگام ورود به خاک اسرائیل، جمعیتی بالغ بر ۳۶۴ نفر که در جشنواره موسیقی موسوم به «نوا» شرکت کرده بودند را کشتار نموده و سپس به مناطق غیرنظامی حمله کرده و در مجموع ۱۱۳۹ تن را که ۶۹۵ نفرشان غیرنظامی بودند، به قتل رسانده‌اند.

در همان روزها روزنامه اسرائیلی «یدیعوت آحارونوت» از قول یکی از بازماندگان مراسم جشنواره موسیقی «نوا» روایتی تکان‌دهنده از کشتار شرکت‌کنندگان در این مراسم توسط حماس را نقل کرد! اما چندی بعد روزنامه‌ها و نشریات اسرائیلی از جمله «هاآرتص» و «یدیعوت آحارونوت»، روایت‌های دیگری منتشر نمودند که همه قصه‌های قبلی‌شان را باطل می‌کرد! روزنامه اسرائیلی «یدیعوت آحارونوت» خبرهای قبلی خود را پس گرفت و نوشت:

«... روایتی که به نقل از یکی از بازماندگان جشنواره نوآ درخصوص کشته‌شدن حاضران به دست حماس منتشر کردیم، دروغ بوده است.»

یک کانال تلگرامی اسرائیلی هم اضافه کرد:

«... افرادی که نام و تصاویر آن‌ها به‌عنوان افراد کشته‌شده در روایت روزنامه «یدیعوت آحارونوت» برده شد، اصلاً در این جشنواره حضور نداشتند و اکنون زنده هستند...»

حماس از ماجرای جشنواره «نوا» خبری نداشت

پلیس اسرائیل پس از ماجرای هفتم اکتبر دست به تحقیقات وسیعی از اسرای حماس، نظامیان درگیر، بازماندگان جشنواره موسیقی «نوا» و غیرنظامیانی که جان سالم به در برده بودند، زد و در انتها به نتایج متفاوتی رسید که بعضاً در نشریات اسرائیلی مانند «هاآرتص»‌، «یدیعوت آحارونوت» و همچنین از قول آن‌ها در شبکه الجزیره انتشار یافت.

روایت نشریات اسرائیلی به‌خصوص روزنامه «هاآرتص» به نقل از منابع امنیتی و پلیس اسرائیل حکایت از حمله بالگردهای اسرائیلی به شرکت‌کنندگان در جشنواره موسیقی «نوا» در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ و کشتار شرکت‌کنندگان در آن جشنواره داشت که پیش از این بر گردن حماس انداخته شده بود. روزنامه اسرائیلی «هاآرتص» گزارش داد که:

«... اعضای حماس اصلاً از محدوده جشنواره نوا عبور نکرده بودند! «ارزیابی تشکیلات امنیتی اسرائیل» بر اساس تحقیقات پلیس و بازجویی از اعضای دستگیرشده حماس، این است که این گروه برای هدف قرار دادن این رویداد (فستیوال موسیقی) برنامه‌ریزی نکرده بود! در حالی که پلیس نقشه‌هایی از مکان‌های مورد حمله را در لباس اجساد اعضای کشته‌شده حماس پیدا کرده در بین هیچ‌یک از این نقشه‌ها اشاره‌ای به محل جشنواره نشده است...»

به گزارش هاآرتص، یکی دیگر از یافته‌های تأییدکننده این ارزیابی این بود که شبه‌نظامیان حماس از سمت مرز به جشنواره نزدیک نشدند، بلکه از بزرگراهی نزدیک به آن حرکت می‌کردند و بعداً از طریق کوادکوپتر و هنگام نفوذ از طریق پاراگلایدر به درون غلاف غزه، در جریان فستیوال موسیقی در نزدیکی باریکه غزه قرار گرفتند!

تحقیقات پلیس اسرائیل همچنین نشان داد که یک بالگرد نظامی اسرائیلی به سوی مهاجمان حماس در محل تیراندازی کرده که در جریان این تیراندازی، در واقع افراد شرکت‌کننده در جشنواره را هدف قرار داده و به قتل رسانده است. به نظر می‌رسد ماجرا این‌چنین بوده که نیروهای اسرائیلی در محل فستیوال با فرض اینکه تعدادی از مبارزان حماس به آنجا نفوذ کرده‌اند، به سمت حاضران آتش گشوده و در جریان این تیراندازی، شرکت‌کنندگان در جشنواره تیر خورده و کشته شده‌اند.

در این گزارش به نقل از یک مقام پلیس آمده بود:

«... تحقیق در مورد این حادثه نشان داد که یک بالگرد جنگی اسرائیل که از پایگاه «رامات داوید» به محل حادثه رسیده بود، به تصور شلیک به سمت تروریست‌ها، شرکت‌کنندگان فستیوال را هدف قرار داده است...»

شهرک‌های یهودی‌نشین توسط حماس ویران نشدند

گزارش «هاآرتص» این‌گونه ادامه یافته بود:

«... گفتنی است مستندات موجود درباره بقایای شهرک‌های ویران‌شده در غلاف غزه نیز نشان می‌دهد بسیاری از خانه‌ها و خودروها با سلاح‌های سنگین که گروه حماس فاقد این نوع سلاح‌هاست، هدف قرار گرفته است و ظن قریب‌به‌یقین این است که ارتش اسرائیل که از حمله هفتم اکتبر غافلگیر شده بود، برای اینکه افراد حماس را هدف قرار دهد با دستپاچگی بسیاری از شهرک‌ها و خودروها و حتی شهرک‌نشینان اسرائیلی را نیز مورد هدف قرار داد و پس از آن با انداختن مسئولیت این کشتار به گردن حماس تلاش کرد نسل‌کشی در غزه را موجه جلوه دهد...»

«هاآرتص» بر اساس فیلم‌ها و اسناد به‌دست‌آمده از حماس نوشت:

«... در اسناد و فیلم‌های منتشرشده از سوی حماس در روز هفتم اکتبر غالباً صحنه‌های حملات این گروه فلسطینی به پایگاه‌های نظامی اسرائیلی در غلاف غزه و نیز به اسارت گرفتن نظامیان و برخی از غیرنظامیان اسرائیلی برای تبادل اسرا با زندانیان فلسطینی دیده می‌شود و صحنه چندانی از کشتار غیرنظامیان در آن‌ها وجود ندارد و ماجرای کشتار غیرنظامیان از آنجایی آغاز گردید که ارتش اسرائیل سراسیمه وارد شهرک‌های غلاف غزه شده و به ظن وجود افراد حماس، تمامی خانه‌ها و خودروها را منهدم کرده و به روی تمامی افراد حاضر در محل آتش گشوده است...»

فیلم‌های منتشرشده از بالگردهای اسرائیل، کاملاً و به‌طور مشخص نشان می‌دهد که آن‌ها حین حمله در نوار مرزی با غزه، در محدوده جشنواره موسیقی نوا و همچنین شهرک‌های یهودی‌نشین، به هر جنبنده‌ای در روی زمین شلیک می‌کردند!!

در این مورد روزنامه عبری اسرائیلی «یدیعوت آحارونوت» هم طی گزارشی افزود:

«خلبان‌ها متوجه شدند که تمایز دادن بین افراد حماس و سربازان اسرائیل یا غیرنظامیان در پست‌های اشغالی و شهرک‌ها بسیار دشوار است و نرخ آتشباری علیه هزاران نیروی حماس در ابتدا بسیار زیاد بود. خلبان‌های بالگردهای آپاچی اعتراف کرده‌اند که بدون اطلاعات دقیق از اهداف، به‌طور مداوم شلیک می‌کردند و...»

پروتکل هانیبال چه بود؟

قابل ذکر اینکه «پروتکل هانیبال» یکی از اصول ارتش اسرائیل به شمار رفته که از سال ۱۹۸۶ به اجرا درآمد. بر اساس این پروتکل، اگر یک نظامی یا غیرنظامی اسرائیلی به‌دست دشمن اسیر شد، فرماندهان اجازه دارند برای جلوگیری از اسارت وی دست به هر اقدامی بزنند، حتی اگر این اقدام، جان آن فرد به‌اسارت‌درآمده را به خطر اندازد. از سال ۱۹۸۶ و بعد از اینکه چند نظامی صهیونیست توسط حزب‌الله لبنان اسیر شدند «پروتکل هانیبال» توسط ارتش رژیم صهیونیستی برای جلوگیری از اسارت صهیونیست‌ها کلید خورد و عملیاتی شد.

در واقع پروتکل هانیبال یعنی «سرباز خودی را به هر نحو شده از بین ببر تا اسیر نشود». صهیونیست‌ها برای نام‌گذاری این پروتکل از ماجرای تاریخی ژنرال کارتاژی «هانیبال بارکا» استفاده کردند. هانیبال برای جلوگیری از اسارت توسط سربازان رومی با خوردن سم خودکشی کرد.

در هفتم اکتبر ۲۰۲۳ نیز هیچ اشتباه یا عکس‌العمل عجولانه‌ای رخ نداد و بالگردهای اسرائیلی به خطا، افراد خودشان را هدف نگرفتند بلکه صهیونیست‌ها برای اینکه افرادشان به دست فلسطینی‌ها اسیر نشوند، جماعت عظیمی از آن‌ها در جشنواره موسیقی نوا و همچنین شهرک‌های یهودی‌نشین مرزی را براساس همان «پروتکل هانیبال» بی‌رحمانه هدف رگبار مسلسل‌های بالگردها و پهپادهای خود قرار دادند.

وب‌سایت «میدل ایست آی» نیز درباره کشتار صهیونیست‌ها در روز ۷ اکتبر نوشت:

«شهادت‌های جدید از شاهدان عینی در ۷ اکتبر نشان می‌دهد که نیروهای ارتش اسرائیل، در تلاش برای مهار حمله غیرمنتظره، بی‌تفاوت به سمت شهروندان خودی شلیک کرده‌اند و از سلاح‌های سنگین استفاده کرده‌اند که منجر به کشته‌شدن تعداد زیادی از مردم بر اثر آتش دوستانه شد!»