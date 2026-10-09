سخنگوی پلیس گفت: در پی اقدام تروریستی و ناجوانمردانه، خانم دکتر «نصرت افتخاری» معاون فرهنگی اجتماعی فرماندهی انتظامی استان سیستان‌و‌بلوچستان به شهادت رسید.

به گزارش خبرگزاری پلیس، سردار سعید منتظرالمهدی معاون فرهنگی اجتماعی و سخنگوی فراجا اعلام کرد:

«در پی اقدام تروریستی و ناجوانمردانه در محور چشمه زیارت شهرستان زاهدان، خانم دکتر نصرتِ افتخاری معاون فرهنگی اجتماعیِ فرماندهی انتظامیِ استان سیستان‌و‌بلوچستان که برای مشارکت در مردم یاری و رسیدگی به مشکلات و مسائل اقوام و طوایف حاشیه شهر زاهدان به این منطقه اعزام شده بود به شهادت رسید. معاونت فرهنگی اجتماعی پلیس استان سیستان‌وبلوچستان یکی از حلقه‌های مهم کار فرهنگی و اتصال و وحدت مذاهب، اقوام و طوایف در این استان است و خانم دکتر افتخاری که از نخبگان پلیس و از شهروندان بومی استان بود تلاش مجدانه‌ای برای تحقق این موضوع از خود نشان داد.

شهادت ایشان به‌عنوان یکی از نخبگان اجتماعی و انتظامی کشور را به خانواده‌ محترمِ شهید تبریک و تسلیت عرض نموده و انتقام خون شهدا را از تروریست‌هایِ بدسیرت حتمی و قطعی می‌دانیم.» گفتنی است، عامل اصلی بمب‌گذاری حین فرار به هلاکت رسید.