تنگه هرمز تا تحقق کامل شروط ایران باز نخواهد شد

امام جمعه موقت تهران گفت: بار دیگر اعلام می‌کنیم که تنگه هرمز بدون تحقق شروط ایران باز نمی‌شود.

حجت‌الاسلام و المسلمین محمد جواد حاج‌علی‌اکبری در خطبه‌های نماز جمعه تهران که در دانشگاه تهران اقامه شد، طی سخنانی ضمن گرامیداشت یاد حدود 500 کودک شهید در جریان جنگ اخیر، به شهدای کودک ایران، از جمله شهدای مدرسه میناب، اشاره کرد و گفت: باید به ارواح مطهر این کودکان و همه شهدای کودک در ایران، فلسطین، لبنان و یمن درود فرستاد و از خداوند برای خانواده‌های آنان صبر و اجر مسئلت کرد.

امام جمعه موقت تهران با اشاره به شمار بالای کودکان شهید در غزه، رژیم صهیونیستی را به دلیل کشتار کودکان مورد انتقاد قرار داد و این اقدامات را نمونه‌ای از خشونت در جهان معاصر دانست.

وی با اشاره به برخورد پلیس فرانسه با شماری از دانش‌آموزان و معترضان جوان، از آنچه تناقض میان ادعاهای حقوق بشری برخی دولت‌های غربی و رفتارهای عملی آنان خواند، انتقاد کرد و اظهار داشت: برخوردهای خشونت‌آمیز با کودکان و دانش‌آموزان، پرسش‌هایی جدی درباره صداقت ادعاهای حقوق بشری مطرح می‌کند.

حجت‌الاسلام و المسلمین حاج‌علی‌اکبری همچنین درباره سومین سالگرد عملیات طوفان‌الاقصی، بر ضرورت بازخوانی ابعاد و پیامدهای این عملیات تأکید کرده و گفت: رهبر شهید انقلاب از نخستین کسانی بودند که اهمیت این حادثه را به‌درستی تبیین کردند و آن را شکستن ستون فقرات رژیم صهیونیستی و شکستی غیرقابل‌ترمیم برای این رژیم دانستند. طوفان‌الاقصی معادلاتی را که آمریکا و رژیم صهیونیستی برای آینده منطقه طراحی کرده بودند، با چالش مواجه کرد و به یک تحول گسترده در عرصه‌های امنیتی و نظامی منطقه انجامید. این عملیات همچنین پیامدهای فرهنگی و سیاسی گسترده‌ای داشت و مسیر عادی‌سازی روابط برخی کشورهای منطقه با رژیم صهیونیستی را که در چارچوب توافقات ابراهیم دنبال می‌شد، تحت تأثیر قرار داد.

وی درخصوص تحولات پس از عملیات طوفان‌الاقصی، اظهار داشت: رفتار رژیم صهیونیستی با مردم غزه و کشتار گسترده غیرنظامیان، تصویری متفاوت از این رژیم در افکار عمومی جهان ایجاد کرد و روایت‌های مربوط به مظلومیت تاریخی صهیونیست‌ها را با پرسش‌های جدی مواجه ساخت. در برخی نظرسنجی‌های بین‌المللی، میزان مخالفت و نگاه منفی به این رژیم افزایش یافته است؛ روندی که از تغییر نگرش بخش‌هایی از افکار عمومی جهان حکایت دارد.

به گزارش تسنیم، امام جمعه موقت تهران درباره خروج تعداد زیادی از نمایندگان از مجمع عمومی سازمان ملل هنگام ورود ترامپ و سخنرانی نتانیاهو گفت: این اقدام نشانه‌ای از اعتراض سیاسی کشورهای دنیا و در سطح بین‌المللی بود؛ مسئله فلسطین بار دیگر در کانون توجه افکار عمومی جهان قرار گرفته و تحولات غزه، حساسیت جهانی نسبت به وضعیت مردم فلسطین را افزایش داده است.

حجت‌الاسلام و المسلمین حاج‌علی‌اکبری ضمن گرامیداشت یاد شهیدان سنوار، هنیه، الضیف و دیگر فرماندهان مقاومت فلسطین خاطرنشان کرد: نیروهای مقاومت در عملیات طوفان‌الاقصی ضربه‌ای جدی به اعتبار و تصویر امنیتی رژیم صهیونیستی وارد کردند و پیامدهای این تحول به عرصه‌های مختلف منطقه گسترش یافت.

وی درباره حضور نظامی آمریکا در منطقه، بر ضرورت پایان این حضور تأکید کرد و گفت: خروج نیروهای آمریکایی از منطقه یکی از اهداف راهبردی به‌شمار می‌رود.

امام جمعه موقت تهران درخصوص جنگ‌های 12 و 40 روزه تصریح کرد: تحولات نشان داده معادلات منطقه‌ای در حال تغییر است و ایران نیز در این روند نقش مهمی ایفا می‌کند. ایران عزیز توانسته در شرایط دشوار، ظرفیت‌های خود را حفظ کند و به‌عنوان بازیگری اثرگذار در معادلات منطقه‌ای و جهانی حضور داشته باشد. تحولات اخیر نشان می‌دهد که موضوع مقاومت، امنیت منطقه و آینده حضور آمریکا در غرب آسیا همچنان از محورهای تعیین‌کننده در معادلات پیش‌رو خواهد بود.

حجت‌الاسلام و المسلمین حاج‌علی‌اکبری درباره تنگه‌ هرمز خاطرنشان کرد: تنگه هرمز تا تحقق کامل شروط ایران باز نخواهد شد و ایران شروط هفت‌گانه خود را اعلام کرده و پس از تحقق آن‌ها درباره اقدامات بعدی تصمیم خواهد گرفت. وی تصریح کرد: توقع مردم، تجدید نظر در دکترین هسته‌ای ایران است.

امام جمعه موقت تهران خطاب به غرب:

هسته‌ای ما به شما ربطی ندارد

غلط کردید؛ بروید گم شوید!

امام جمعه موقت تهران با تأکید بر ضرورت خروج ایران از ان پی تی، گفت: به غرب می‌گویم هسته‌ای ما به شما ربطی ندارد؛ غلط کردید؛ بروید گم شوید!

وی در بخش دیگری از سخنان خود درباره برنامه‌ریزی و برنامه دشمن برای وارد آوردن آسیب به نهاد خانواده در ایران اظهار داشت: بررسی عملکرد دستگاه‌ها نشان می‌دهد اقدامات صورت‌گرفته در برخی بخش‌ها بسیار ضعیف و در برخی دیگر در سطح متوسط بوده است؛ در مجموع، عملکرد انجام‌شده پاسخگوی نیازهای موجود نیست. قوای مقننه، مجریه و قضائیه باید با همکاری نهادهای مختلف، مسئولیت‌های خود را در این زمینه جدی‌تر دنبال کنند. همچنین نهادهای مدنی و مردمی، مساجد، روحانیت، معلمان، استادان دانشگاه، هنرمندان و نخبگان باید در این حرکت ملی مشارکت داشته باشند. مسئولیت‌های تصریح‌شده در قوانین باید به‌طور جدی پایش شود و اجرای تکالیف مرتبط با خانواده در برنامه هفتم توسعه با قوت بیشتری دنبال و کمبودهای موجود جبران شود.

حجت‌الاسلام و المسلمین حاج‌علی‌اکبری اضافه کرد: همه مؤمنان باید برای خانواده وقت بگذارند و مردان، وظایف الهی خود را در قبال خانواده دوباره مطالعه کنند و سرمایه‌گذاری فکری، معنوی، اخلاقی و عاطفی بیشتری برای همسر و فرزندان خود داشته باشند. زنان نیز باید وظایف خود را در ارتباط با خانواده بازخوانی کنند و با اهتمام بیشتری به این مسئولیت‌ها بپردازند. زن و شوهرها باید با همکاری یکدیگر، حرکتی تازه برای صیانت از خود، همسر و فرزندانشان آغاز کنند.

وی عنوان کرد: شرایط کنونی برای مقابله با آسیب‌های پیش‌روی خانواده کافی نیست؛ موجی که در برابر خانواده قرار گرفته خطرناک است و برای مواجهه با آن باید بر غنای معنوی، عاطفی، فکری و فرهنگی خانواده افزود.

باید کودکان خود را با واقعیت‌های زمانه، شهدا

و اهمیت امنیت و استقلال آشنا کنیم

حامد علامتی، مدیرعامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان به مناسبت هفته ملی کودک در سخنرانی پیش از خطبه‌های نماز جمعه تهران گفت: اگر دشمن مدرسه را ویران کند، پاسخ ما فقط بازسازی دیوارهای مدرسه نیست؛ پاسخ اصلی ما پرورش نسلی است که آینده ایران را قدرتمندتر، آبادتر و سربلندتر بسازد.

علامتی خطاب به نمازگزاران و مردم ایران، با اشاره به مسئولیت سنگین همه در قبال کودکان، گفت: باید کودکان خود را با واقعیت‌های زمانه آشنا کنیم؛ باید ایران و قهرمانان آن را بشناسند، درباره شهدا بدانند و درک کنند امنیت و استقلال این سرزمین با پرداخت چه هزینه‌هایی حفظ شده است. در همان حال باید مراقبت کنیم که جنگ، کودکی را از کودکانمان نگیرد. کودک حتی در روزگار جنگ حق دارد بازی کند، کتاب بخواند، نقاشی بکشد، قصه بشنود، به آسمان نگاه کند و درباره ستاره‌ها سؤال بپرسد. کودک حق دارد بخندد و علم بیاموزد. باید نسلی را تربیت کنیم که آن‌قدر مؤمنانه، شجاع، خلاق و امیدوار باشد که هم بتواند از ایران دفاع کند و هم بتواند ایران را بسازد.

کاروان ایران برای نمایش اقتدار

و انتقال پیام مظلومیت ملت ایران به ناگویا می‌رود

غفور کارگری، رئیس کمیته ملی پارالمپیک نیز در سخنرانی پیش از خطبه‌های نماز جمعه تهران اظهار داشت: یکی از نکات مهم مورد تأکید امام شهید این بود که دشمنان تلاش می‌کنند موفقیت‌های جمهوری اسلامی ایران در عرصه‌های مختلف را پنهان کنند، اما پیروزی ورزشکاران ایرانی در میادین بین‌المللی از جمله افتخاراتی است که امکان کتمان آن وجود ندارد؛ زیرا این موفقیت‌ها در برابر دیدگان جهانیان رقم می‌خورد و رسانه‌های بین‌المللی آن را منعکس می‌کنند.

رئیس کمیته ملی پارالمپیک به دستاوردهای ورزشکاران جانباز و معلول کشورمان طی یک سال گذشته اشاره کرد و گفت: ورزشکاران ایران در این مدت موفق به کسب ۸۰ مدال در رقابت‌های بین‌المللی شده‌اند که ۳۴ مدال آن طلا بوده است. این افتخارات حاصل تلاش ورزشکاران، مربیان، کادرهای فنی و مجموعه ورزش پارالمپیکی کشور است.