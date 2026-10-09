هنرمند آمریکایی کنار ایران ایستاد

موج مخالفت و انزجار هنرمندان و چهره‌های سرشناس فرهنگی در آمریکا علیه اقدامات تجاوزکارانه و جنگ‌طلبانه کاخ سفید و رژیم صهیونیستی ابعاد تازه‌ای به خود گرفته است. در تازه‌ترین مورد، «فینیس اوکانل»، خواننده، ترانه‌سرا و تهیه‌کننده سرشناس آمریکایی و دارنده چندین جایزه گرانمایه گرمی (و برادر بیلی آیلیش)، خط بطلانی بر ادعاهای جنجالی دونالد ترامپ کشید و مواضع خود را در حمایت از حقیقت و رسوایی سناریوسازی‌های واشنگتن علیه ایران اعلام کرد.

وی با انتشار موضعی صریح در صفحات اجتماعی خود، نسبت به سناریوهای فریبکارانه کاخ سفید هشدار داد و اعلام کرد نگران آن است که دولت آمریکا خود دست به اقداماتی تهاجمی (مانند هدف قرار دادن کالیفرنیا) بزند و سپس با اتهام‌زنی‌های دروغین، گناه آن را به گردن جمهوری اسلامی ایران بیندازد؛ موضعی که نشان‌دهنده بی‌اعتمادی عمیق افکار عمومی و جامعه هنری آمریکا به ادعاهای مقامات کشورشان است.

این موضع‌گیری افشاگرانه تنها یک نمونه از شکاف جدی میان جامعه هنری غرب و سیاستمداران جنگ‌طلب است. پیش از این نیز شمار زیادی از ستارگان مطرح هالیوود و اهالی موسیقی آمریکا صراحتاً علیه ماجراجویی‌های نظامی و هجمه‌های کاخ سفید علیه ایران موضع‌گیری کرده‌اند؛ از جمله «مارک روفالو»، بازیگر سرشناس هالیوود، با افشاگری علیه تحرکات دیپلمات‌های آمریکایی و رژیم صهیونیستی، صراحتاً اعلام کرد که سیاست‌های کاخ سفید با هدف تحمیل جنگ و بحران‌آفرینی علیه ایران طراحی شده است. همچنین «جک وایت»، خواننده و موسیقیدان برجسته برنده جایزه گرمی، با انتقاد تند از شوهای تبلیغاتی و جنگ‌طلبانه ترامپ، موضع‌گیری‌های کاخ سفید را «تجارت با جان فرزندان مردم» خواند و جنگ‌افروزی علیه ایران را به‌شدت محکوم کرد. «جان کیوزاک»، بازیگر و تحلیلگر سرشناس سینمای آمریکا، جنگ‌افروزی علیه ایران را سناریویی انحرافی برای سرپوش گذاشتن بر مفاسد داخلی آمریکا و باج‌دهی به لابی‌های صهیونیستی دانست. «استفن کینگ»، نویسنده نامدار آمریکایی، و همچنین بازیگرانی چون «روزی اودانل» و «کری کون» با غیرقانونی خواندن اقدامات نظامی آمریکا، خواستار استیضاح و توقف فوری سیاست‌های جنگ‌طلبانه واشنگتن شدند.