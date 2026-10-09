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کد خبر: ۳۳۹۶۴۸
تاریخ انتشار : ۱۷ مهر ۱۴۰۵ - ۲۱:۰۱
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بازگشت دوباره برنامه «ثریا» به آنتن زنده

برنامه تلویزیونی و مطالبه‌گر «ثریا» پس از یک توقف حدوداً چهارونیم‌ماهه، بار دیگر روانه آنتن زنده رسانه ملی می‌شود.
محسن مقصودی، تهیه‌کننده و مجری برنامه «ثریا»، با انتشار یادداشتی در فضای مجازی از آغاز پخش مجدد این برنامه از یکشنبه آتی خبر داد و نوشت: «برنامه زنده ثریا پس از حدود چهار ماه و نیم توقف، از یکشنبه آتی به آنتن رسانه ملی باز می‌گردد.»
وی ضمن تقدیر از پیگیری‌های دلسوزانه مخاطبان و همراهی مسئولان صداوسیما افزود: «از همه مخاطبانی که در این مدت پیگیر بازگشت ثریا بودند ممنونم، از مساعدت مدیر رسانه ملی نیز تشکر می‌کنم. ان‌شاءالله ثریا بتواند با همان صراحت همیشگی‌اش دیده‌بان پیشرفت ایران باشد.»

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