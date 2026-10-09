همایون شجریان بعد از ۸ ماه یاد کودکان شهید میناب افتاد!

همایون شجریان، پس از چهار سال روی صحنه رفت و در اولین شب کنسرتش، سکوت هشت‌ماهه‌اش در قبال کشتار مردم و به‌ویژه کودکان میناب به دست آمریکایی‌ها و صهیونیست‌ها را شکست!

شجریان در اظهاراتی پیش از آغاز کنسرتش بیان کرد: «از دست رفتن هم‌میهنان بی‌گناه، به‌خصوص کودکان معصومی چون قربانیان میناب، کودکانی که هنوز در آغاز زندگی‌اند، پر از آرزو و امیدند، قلب من و بسیاری از ما را عمیقاً به درد می‌آورد.»

شجریان قرار بود سال گذشته در میدان آزادی تهران، کنسرت رایگان اجرا کند، اما این اتفاق در سایه سوءمدیریت نادره رضایی، معاون وقت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، رخ نداد.