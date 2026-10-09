آیین اختتامیه سی‌وهشتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان، شامگاه پنجشنبه ۱۶ مهرماه، هم‌زمان با روز جهانی کودک، با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، رئیس سازمان سینمایی، استاندار و شهردار اصفهان و جمع کثیری از هنرمندان و اهالی سینما در اصفهان برگزار شد.

حامد جعفری، دبیر جشنواره و مدیرعامل بنیاد سینمایی فارابی، در این مراسم با اشاره به رشد کیفی و کمی آثار اظهار داشت: «در این دوره ۷۷۱ اثر در بخش ملی متقاضی شدند و تعداد فیلم‌های بلند از ۲۰ اثر در دوره گذشته به ۴۶ اثر رسید.» وی افزود: «برای نخستین‌بار ساختار داوری تخصصی‌تر شد، بیش از ۱۶۰۰ کودک و نوجوان در داوری‌ها مشارکت کردند و بخش‌های جدیدی نظیر مستند، هوش مصنوعی و جوایز تخصصی عوامل فنی به ساختار رقابتی اضافه گردید. همچنین یاد کودکان شهید مدرسه شجره طیبه میناب در قالب جایزه ویژه میناب جاودانه شد.»

مهدی جمالی‌نژاد، استاندار اصفهان، نیز سینمای کودک را شالوده هویت ملی دانست و بر ضرورت تولید آثار باورپذیر و هویت‌ساز برای نسل جدید تأکید کرد.

در بخش اهدای جوایز، پروانه زرین بهترین فیلم کودک به «شوتینگا» به تهیه‌کنندگی امیر رحیم‌زاده و کارگردانی آرش معیریان تعلق گرفت. پروانه زرین بهترین فیلم نوجوان نیز به «عروس چشمه» ساخته فریدون نجفی رسید. همچنین پویانمایی «نگهبانان خورشید» موفق به دریافت پروانه زرین بهترین پویانمایی سینمایی گردید. جایزه ویژه میناب نیز در بخش کودک به سیدجواد هاشمی برای فیلم «یکی میاد دنبالم» و در بخش نوجوان به میثم سجادی و سید محمدعلی داودی برای «ورکانا» اهدا شد. جایزه داوران کودک و نوجوان نیز به احمد درویش‌علی‌پور برای فیلم «عموی بچه‌ها» رسید.