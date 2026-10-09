«خط نصر» برگزار شد

رویداد هنری «خط نصر» در صبح روز پنجشنبه ۱۶ مهرماه و با حضور ۵۰ هنرمند خوشنویس از سراسر کشور و با الهام از «سوره مبارکه نصر» و به همت مرکز هنرهای تجسمی حوزه هنری و با مشارکت انجمن خوشنویسان ایران و تهران در محل «گالری ابوالفضل عالی» برگزار شد.

حسین غلامی، مدیر گروه خوشنویسی مرکز هنرهای تجسمی حوزه هنری و دبیر این رویداد، کارگاه «خط نصر» را رویدادی برای روایت کلام وحی با زبان هنر دانست و گفت: گاه یک سوره به کوتاهی چند آیه، جهانی از معنا را در خود جای می‌دهد؛ جهانی از نصرت و یاری و فتح، از گشایش و شکر و فروتنی.

او ادامه داد: سوره مبارکه نصر تنها روایت یک پیروزی نیست، بلکه روایتی است از لحظه‌ای که پس از گشایش، انسان به‌جای غرور، سر بر آستان ستایش فرو می‌آورد و پیروزی را در نسبت با حقیقتی بزرگ‌تر معنا می‌کند. لذا در شرایط کنونی که دشمن قصد تعرض به میهن اسلامی‌مان را دارد و از طرفی ملت شریف ایران در تمامی جبهه‌ها و هنرمندان هم به تأسی از این پایداری و مقاومت با زبان هنر به دفاع از ایران عزیز پرداخته، مرکز هنرهای تجسمی حوزه هنری با حمایت و پیشنهاد سیدشهاب‌الدین شکیبا تصمیم گرفت که در همین راستا رویداد «خط نصر» را در حوزه خوشنویسی برپا کند.

پس از صحبت‌های حسین غلامی، خوشنویسان دست به قلم شدند تا با هنر خود از فتح و نصری بزرگ بگویند.