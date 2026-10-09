رکوردشکنی جدید پویانمایی در ایران

انیمیشن سینمایی «سفینه نجات» به کارگردانی هادی محمدیان با جذب نزدیک به ۴۰۰ هزار مخاطب، فروش خود را از مرز ۴۰ میلیارد تومان عبور داد.

این انیمیشن به تهیه‌کنندگی محمدامین همدانی که از چهارم شهریورماه به اکران عمومی درآمده، هم‌زمان با هفته ملی کودک و در روز جهانی کودک نیز با استقبال مخاطبان روبه‌رو شد. «سفینه نجات» در روز پنجشنبه، هم‌زمان با روز جهانی کودک، با فروش ۲ میلیارد و ۴۶۶ میلیون تومانی و جذب

۲۸ هزار و ۸۶۷ مخاطب، در جایگاه دوم فروش روزانه سینماهای کشور قرار گرفت. این اثر همچنین با ثبت ۶۰ سانس فوق‌العاده پس از ساعت ۲۰، رکورد تازه‌ای در نمایش فیلم‌های کودک به ثبت رساند.