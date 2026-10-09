«ای مؤمنان! بیگانگان را همراز و محرم اسرار خود انتخاب نکنید، زیرا آنها از هیچ‌گونه شر و فساد (و توطئه و فتنه‌گری) علیه شما کوتاهی نمی‌کنند. آنها (با تمام کینه و عداوت) آرزو می‌کنند، شما همیشه در رنج و زحمت و سختی باشید (و می‌خواهند در رسیدن به اهداف والای خود ناکام بمانید، زیرا هیچ‌گاه خیر شما را نمی‌خواهند. پس شما جامعه ایمانی و امت اسلامی نیز بدون «تساهل و تسامح» هوشیارانه با آنها برخورد کنید، و فریب اظهار دوستی و ایجاد در روابط و سازش با آنها را نخورید) همانا دشمنی آنها در گفتار (و سخنان و لحن کینه‌توزانه ایشان) پیداست. البته آنچه (از نقشه‌ها و توطئه‌های شوم و زشت) در دل پنهان می‌دارند، از آن (اظهار دشمنی) شدیدتر و مهم‌تر است. به راستی که ما آیات (و راه‌های پیشگیری از شر آنها را که همان اعتماد نکردن و عدم تساهل و تسامح است) برای شما بیان کردیم، اگر اندیشه کنید و عقل خود را به‌کار ببندید».

آل‌عمران-118