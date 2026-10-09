فرمانده کل انتظامی کشور در پیامی از پیام فرماندهی معظم کل قوا به مناسبت هفته انتظامی قدردانی کرد.

به گزارش خبرگزاری پلیس، در پیام سردار رادان خطاب به حضرت آیت‌الله سیدمجتبی حسینی خامنه‌ای آمده است: «سپاس بی‌کران به درگاه حضرت حقّ جلّ و علا که نعمت ولایت را بر ما ارزانی داشت و وجود مبارک جنابعالی را چراغ فروزان مسیر خدمت و مقتدای صالح سربازان گمنام امنیت و انتظام میهن اسلامی قرار داد.

پیام حکیمانه و پدرانه‌تان به مناسبت هفته انتظامی، که همچون نسیم بهاری بر گلستان دل‌های کارکنان و نیروهای غیور و خانواده‌های صبور و فداکار فراجا وزیدن گرفت، غبار خستگی را از چهره‌هایمان زدود و شور و شوق خدمت را در رگ‌هایمان دوباره جاری ساخت. این‌ الطاف، تاج افتخار ما و توشه راه فردای ماست.

ما فرزندان ملت ایران در فراجا، ولایت را، زِمَامُ‌اَلدِّینِ وَ نِظَامُ‌اَلْمُسْلِمِینَ وَ صَلاَحُ‌اَلدُّنْیَا وَ عِزُّاَلْمُؤْمِنِینَ می‌دانیم؛ کشتی‌بان دریای پرتلاطم و ستاره هدایت شب‌های تاریک فتنه‌ها و اینک، دست بیعت به دست توانای ولایت می‌سپاریم و عهد می‌بندیم که:

فراجا، فرمایشات حضرتعالی را «سند معماری فراجای آینده» می‌داند و لوح دل خود را آئینه‌دار رهنمودهای حکیمانه‌تان ساخته و نقشه راه راهبردی این نهاد را بر مدار نورانی ولایت ترسیم می‌نماید.

فراجا، دژ انقلاب اسلامی است و دیده‌بان هوشیار و روایتگر صادق این مرز و بوم؛ نگهبانی که چشم از دشمن برنمی‌دارد و زبانش راوی صادق حقایق میدان است. در خط ولایت و در سایه‌سار رهنمودهای جنابعالی، با جان و دل و اندیشه، در مسیر تأمین انتظام ملی، امنیت، عدالت و آسایش مردم شریف ایران اسلامی گام برداریم و از پای ننشینیم تا پرچم انتظام بر قله‌های افتخار به اهتزاز درآید.

امانت‌داران امنیت این سرزمین مقدس باشیم و همچون کوه در برابر طوفان حوادث بایستیم؛ از مرزهای پرمخاطره تا قلب شهرها و روستاها، با جان و دل از کیان میهن اسلامی محافظت کنیم و نگهبان خواب و آرامش مردمان این دیار باشیم.

در برابر دشمنان جنایتکار آمریکایی-صهیونیستی و هر توطئه‌ای که انتظام ملی و نظم و امنیت جامعه را نشانه رفته، همچون سدی پولادین بایستیم و ایستادگی و مقاومت را سرلوحه خود قرار دهیم و ذره‌ای از مأموریت الهی-ملی خود عقب‌نشینی نکنیم.

«معماری فراجای آینده» را مبتنی بر توسعه فناوری‌های نوین به‌ویژه هوش مصنوعی، تقویت سرمایه انسانی، ارتقای ساختار سازمانی و تعمیق پیوند با مردم، با جدیت اجرائی نماییم تا فراجا در افق پیش‌رو، نهادی هوشمند، چابک، مردمی و در تراز انقلاب اسلامی باشد و نام نیکش زینت‌بخش دفتر افتخارات این مرزوبوم گردد.

اعتماد عمومی را به‌عنوان سرمایه اصلی خود پاس بداریم و با رفتار اعتمادآفرین و خدمت صادقانه، پیوند خود با ملت شریف ایران را روزافزون مستحکم‌تر سازیم و دل‌ها را با محبت فتح‌ نماییم.

خانواده‌های شهدا، ایثارگران و همسران و فرزندان همکارانمان را که پشتوانه صبر و استقامت ما هستند، گرامی بداریم و قدردان فداکاری‌های آنان باشیم؛ که صبرشان پشتوانه مأموریت‌های ماست و دعایشان چراغِ راه خدمت‌های ما.

اینجانب و تمامی کارکنان فراجا، از صمیم قلب از رهنمودهای راهگشای جنابعالی سپاسگزاریم و با توکل بر خداوند متعال و دعای حضرت ولی‌عصر (ارواحنا فداه)، همچنان پاسدار انتظام ملی، امنیت، اقتدار و عزت ایرانِ اسلامی خواهیم بود و تا آخرین قطره خون، بر این عهد استوار می‌مانیم.»