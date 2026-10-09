شهادت رئیس پلیس پیشگیری شهرستان فاریاب در حمله تروریستی

مرکز اطلاع‌رسانی فرماندهی انتظامی استان کرمان در اطلاعیه‌ای از شهادت سرهنگ «مهدی جمشیدی پور» رئیس پلیس پیشگیری شهرستان فاریاب، در جریان یک حمله تروریستی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس این گزارش، شامگاه پنجشنبه ۱۶ مهرماه، خودروی این افسر جان‌برکف حین انجام وظیفه در یکی از خیابان‌های شهرستان فاریاب، مورد تعرض مسلحانه عناصر تروریست قرار گرفت و مهاجمان پس از متوقف‌کردن وسیله نقلیه، وی را ناجوانمردانه مورد هدف گلوله قرار داده و به شهادت رساندند.

در پی این واقعه، تیم‌های ویژه عملیاتی و اطلاعاتی پلیس در منطقه مستقر شده و فرآیند شناسایی، تعقیب و دستگیری ضاربان با قاطعیت در دستور کار پلیس قرار گرفته است.