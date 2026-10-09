در یک سال و نیم گذشته، معادل ۲۱ میلیارد دلار از ارزهای حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد بازنگشته است. رئیس‌کل بانک مرکزی اما خبر داده که مسیر ۱۳ میلیارد دلار شناسایی شده و بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، قرار است طی چند ماه آینده این مبلغ به چرخه اقتصاد بازگردد.

به گزارش خبرگزاری فارس، «مجیدرضا حریری» رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین، گفت: میزان ارزهای بازنگشته حاصل از صادرات به کشور از زبان رئیس‌کل بانک مرکزی مطرح شده است، نه افرادی همچون صمصامی که منتقدان دولت هستند.

چوی افزود: با توجه به حجم کل صادرات غیرنفتی که حدود ۵۰ میلیارد دلار برآورد می‌شود، عدم بازگشت این رقم نشان می‌دهد نزدیک به ۴۰ درصد از کل منابع ارزی حاصل از صادرات وارد چرخه رسمی کشور

نشده است.‌

حالا رئیس‌کل بانک مرکزی می‌گوید از مجموع ارزهای بازنگشته، مسیر ۱۳ میلیارد دلار شناسایی شده و بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، قرار است طی چند ماه آینده این مبلغ به چرخه اقتصاد بازگردد. پیگیری وضعیت هشت میلیارد دلار باقی‌مانده هم که درگیر پرونده‌های کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای است، در دستور کار بانک مرکزی قرار دارد.گفتنی است «حسین صمصامی» اقتصاددان و نماینده مجلس، چندی قبل گفت: از سال ۱۳۹۵ تاکنون، ۸۵ میلیارد دلار از تعهدات ارزی صادرکنندگان ایفا نشده است.

وی معاملات ارزی غیررسمی را به قاچاق تشبیه کرد و گفت: در شرایط جنگ اقتصادی نباید «چوب حراج به منابع ملی زد و ارز به هر نفر فروخت بلکه باید با این ارز مواد اولیه ضروری و حیاتی وارد کرد».

استاد اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی افزود: طرح‌هایی، چون «مقابله با جنایات بین‌المللی»، «مقابله با نفوذ» یا موضوع «عوارض تردد در تنگه هرمز» در حال حاضر اولویت جامعه نیست، مسئله مردم معیشت است. مجلس باید از اهرم‌های خود برای پاسخگو کردن دستگاه‌ها بهره ببرد؛ اما وقتی به‌عنوان‌مثال از بانک مرکزی درباره چرایی نرخ‌گذاری‌ها یا از وزارت نفت درباره مبنای تعیین قیمت‌ها پرسش می‌شود، پاسخ می‌دهند که صرفاً مجری مصوبات قانونی مجلس (نظیر نظام نرخ شناور مدیریت‌شده) هستند.

بنابراین در حال حاضر «توپ در زمین مجلس است»؛ مجلس باید قوانینی را که منافذ و دروازه‌های نفوذ اقتصادی به روی دشمن گشوده‌اند اصلاح کند و سپس بااقتدار وارد فاز نظارتی شود.