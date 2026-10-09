رئیس اتاق اصناف کشاورزی خراسان رضوی گفت: دلالی و واسطه‌گری به یکی از مشکلات اقتصادی بخش کشاورزی تبدیل شده است.

«ملک حسین دلاور» در گفت‌وگو با ایسنا درباره مشکلات زنجیره توزیع محصولات کشاورزی و فاصله قیمتی میان مزرعه تا بازار اظهار کرد: چرخه عرضه و توزیع محصولات کشاورزی در کشور ناقص است و نبود امکان دسترسی مستقیم مصرف‌کنندگان به تولیدکنندگان، موجب می‌شود محصولات پس از عبور از چندین واسطه، با قیمت‌های چندبرابری به بازار مصرف برسند. او افزود: تولیدکننده برای تامین هزینه‌های تولید و خرید نهاده‌های مورد نیاز فصل بعد، ناچار است محصول خود را با قیمت پایین به واسطه‌ها عرضه کند و محصول نیز تا رسیدن به مصرف‌کننده چندین‌بار دست به دست می‌شود؛ در نتیجه، تولیدکننده از ارزش واقعی محصول سهم محدودی دریافت می‌کند؛ در حالی که مصرف‌کننده با قیمت بالاتری آن را خریداری می‌کند. توسعه روستابازارها و بازارهای محلی می‌تواند بخشی از این مشکل را برطرف کند.

ضرورت گذار به کشاورزی فناورانه

رئیس اتاق اصناف کشاورزی خراسان رضوی با اشاره به سنتی بودن بخش قابل توجهی از کشاورزی کشور، ادامه داد: گذار از روش‌های سنتی نیازمند سرمایه‌گذاری گسترده و ورود فناوری‌های نوین است و استفاده از تکنولوژی، روش‌های نوآورانه و هوش مصنوعی می‌تواند زمینه بهره‌برداری حداکثری از منابع محدود بخش کشاورزی را فراهم کند.

دلاور، تصریح کرد: نظام خرده‌مالکی، وابستگی شدید تولید به شرایط اقلیمی، افزایش مخاطرات طبیعی و پایین بودن سودآوری نسبت به میزان تلاش و هزینه انجام‌شده، انگیزه سرمایه‌گذاری در کشاورزی را کاهش داده است. رئیس اتاق اصناف کشاورزی خراسان رضوی ادامه داد: اصلاح نژاد در بخش‌هایی مانند دامپروری می‌تواند موجب افزایش تولید شود، اما وابستگی به نژادهای خارجی و بی‌توجهی به ذخایر ژنتیکی بومی، مخاطراتی برای آینده تولید ایجاد می‌کند. حفظ نژادهای بومی در کنار استفاده هدفمند از فناوری‌های اصلاح ژنتیکی ضروری است.