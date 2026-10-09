رشد سالانه مصرف بنزین در شهریور منفی شد

مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی گفت: رشد سالانه مصرف بنزین که حدود شش درصد بود، در شهریور منفی شد.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمدصادق عظیمی‌فر، در نشستی با سرپرست وزارت نفت با ارائه گزارشی اعلام کرد: شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی در شرایط جنگی، تحریم و محدودیت منابع مالی، با تغییر رویکرد مدیریتی، چهار محور اصلی شامل توازن عرضه و تقاضا، توسعه زنجیره ارزش، توسعه سرمایه انسانی و حکمرانی داده‌محور را دنبال کرده است.

وی افزود: در این چهارچوب، شش راهبرد شامل افزایش و کیفی‌سازی تولید، مدیریت مصرف، توسعه زیرساخت‌ها، بهبود حجم ذخیره‌سازی‌ها و تأمین سوخت، توسعه سرمایه انسانی و پژوهش و تحول دیجیتال تعریف شد. مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ادامه داد: در بخش تولید، با افزایش خوراک، اجرای طرح‌های کلیدی و تعمیرات اساسی، میانگین تولید بنزین حدود 17 درصد افزایش یافت. همچنین چهار طرح کیفی‌سازی به بهره‌برداری رسید و حدود سه درصد به تولید فرآورده‌ها افزوده شد.

عظیمی‌فر افزود: در حوزه مصرف، رشد سالانه مصرف بنزین که حدود شش درصد بود؛ با مجموعه اقدام‌های مدیریتی به حدود صفر رسید و در شهریور منفی شد. امسال مصرف نفت‌گاز (گازوئیل) هم حدود دو تا سه درصد کاهش یافت. اصلاح‌های قیمتی، مدیریت مصرف و مقابله با قاچاق افزون‌بر کاهش مصرف، سبب بهبود منابع هدفمندی شد.

وی افزود: سی‌ان‌جی یکی از ظرفیت‌های مهم مدیریت مصرف است و پس از اجرای طرح قیمت سوم، مصرف این حامل انرژی حدود 12 درصد افزایش یافت.

افزایش 11 درصدی تولید پالایشگاهی

مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی درباره اقدامات در حوزه زیرساخت‌ها گفت: در بخش زیرساخت، در دو سال حدود یک‌هزار کیلومتر به شبکه خطوط لوله کشور افزوده شده و پروژه‌های مهمی در حال تکمیل و بهره‌برداری است. افزون‌براین، برای توسعه سرمایه انسانی، مرکزی راه‌اندازی شده است که تاکنون حدود 100 نفر در دوره‌های تخصصی آن شرکت کرده‌اند.

عظیمی‌فر ‌افزود: هدف اصلی، مهار مصرف، افزایش تولید، تقویت ذخیره‌سازی‌ها و کاهش هرچه بیشتر وابستگی به واردات بنزین است. در حوزه گازوئیل نیز، طرحی برای کاهش یارانه و مدیریت مصرف و صادرات تدوین شده است که می‌تواند منابع قابل‌ توجهی برای کشور ایجاد کند.

شناسه‌دار کردن کارت سوخت جایگاه‌ها

مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی درباره مبارزه با قاچاق سوخت گفت: در زمینه مبارزه با قاچاق، حدود 66 هزار پرونده فعال ساماندهی و حدود 77 هزار بارنامه بررسی و اصلاح و حدود دو هزار کارت سوخت مهاجر شناسایی و ساماندهی شد و در عین حال ساماندهی حدود 600 هزار کارت سوخت در بخش‌های مختلف نیز در حال انجام است. عظیمی فر افزود: طرح شناسه‌دار کردن کارت‌های آزاد جایگاه‌ها در تهران در حال اجراست و کارت‌ها حذف نمی‌شوند، بلکه استفاده از آن‌ها ساماندهی و از سوءاستفاده جلوگیری می‌شود.