خود را به غیر از خدا نفروشید!(حدیث دشت عشق)

شهید جواد آموسی، پنجم تیرماه سال ۱۳۳۹ در شهر مقدس قم دیده به جهان گشود و ۲۲ بهمن سال ۱۳۶۴ در عملیات والفجر هشت منطقه اروندرود به شهادت رسید که پیکر پاکش در گلزار شهدای علی‌بن‌جعفر(ع) قم آرام گرفت. این شهید در وصیت‌نامه‌اش نوشت: «ما به قول بهشتى عزیز راست‌قامتان جاودانه تاریخ خواهیم ماند. الگوى ما حسین بن على(ع) است. همه شما از خون او و دیگر شهیدان مى‌خروشید. والدین و همسر گرامى‌ام، با زارى و بی‌تابى شما من عذاب مى‌کشم. لطفاً آرام باشید و به این شهادت افتخار کنید و مایه شادى دشمنان نشوید. همگى از من حقیر رضایت داشته باشید و سعى کنید راه ما را ادامه دهید و به قول برادر حبیب، جبهه را گرم نگه دارید و براى دیگران نمونه باشید و در خط امام قرار بگیرید. و خود را در دریاى بی‌کران امت حزب‌الله قرار دهید و در صحنه‌هاى انقلاب با بصیرت حاضر شوید. سعى کنید یک مسلمان جهانى باشید، نه یک مسلمان ایرانى. مسلمین در هر جاى دنیا باشند، شما مسئول یارى به آنها هستید. این یک وظیفه دینى است. امت حزب‌الله، نگذارید دنیا شما را با خود ببرد و فریب دهد. دنیا را در بند خویش بگیرید. شهدا این کار را کردند. زندگى را ساده براى خود قرار بدهید و کارها را طورى براى خود قرار بدهید که بتوانید در ساختن اسلام و براى خوشبختى آخرت و دنیاى خودتان و دیگران تلاش کنید. مجاهدان راه خدا خودشان را به خدا مى‌فروشند. بقیه هم به مرگ طبیعى دنیا را ترک مى‌کنند. دلبسته دنیا نباشید. دنیا محل آزمایش است. سعى کنید بهترین را براى خود برگزینید. به توطئه‌هاى دشمن آگاه باشید، سیاسى باشید. سعى کنید مسائل را تحلیل کنید و در این رابطه با روحانیت در خط امام در ارتباط باشید.»