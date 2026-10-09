سرویس ورزشی-

در هفته‌ای که لیگ برتر پس از ۲۵ روز تعطیلی از سر گرفته شد، استقلال و تراکتور در جدال مستقیم مدعیان به تساوی یک بر یک رضایت دادند، سپاهان با برد شش بر یک برابر فجرسپاسی قدرت‌نمایی کرد و پرسپولیس با شکست صنعت نفت آبادان، از لغزش رقیبان بالای جدول بیشترین بهره را برد.

بازی‌های هفته هشتم لیگ برتر فوتبال بعد از وقفه ۲۵روزه، طی روزهای پنجشنبه و جمعه هفته گذشته با انجام هشت بازی در حالی آغاز شد که در مهم‌ترین دیدارها تلاش تیم‌های تراکتور و استقلال در تبریز به تساوی یک بر یک انجامید، سپاهان در اصفهان جشنواره گل به راه انداخت و با نتیجه شش بر یک فجر سپاسی را در هم کوبید و پرسپولیس در تهران صنعت نفت آبادان را با نتیجه 3 بر یک شکست داد و با توجه به تساوی تیم‌های تراکتور و استقلال، خود را به یک قدمی صدر جدول رساند.

آلومینیوم در حسرت پیروزی در خانه

در روز نخست بازی‌های هفته هشتم لیگ برتر، ابتدا دو تیم آلومینیوم و ملوان در ورزشگاه امام خمینی (ره) شهر اراک به مصاف هم رفتند که این بازی با نتیجه تساوی یک بر یک تمام شد. بهرام گودرزی (۵۴) برای آلومینیوم و عرفان شهریاری (۷) برای ملوان گلزنی کردند. آلومینیوم که همه بازی‌های خانگی خود را با تساوی پشت سر گذاشته، با این تساوی ۱۳ امتیازی شد و ملوان جمع امتیازات خود را به عدد ۸ رساند.

در دیگر بازی هم‌زمان، تیم نساجی در اولین حضور سعید دقیقی روی نیمکت خود و در خانه موفق به شکست دادن ذوب‌آهن نشد و این بازی هم با نتیجه تساوی یک بر یک خاتمه یافت. امیرمسعود سرآبادانی (۸۲) برای نساجی و رحمان جعفری (۱۸) برای ذوب‌آهن گلزنی کردند. در این بازی، سرآبادانی در دقیقه ۳۵ برای نساجی و علیرضا کاظمی در دقیقه ۸۵ برای ذوب‌آهن موفق به گلزنی شدند که این گل‌ها پس از بازبینی صحنه گل به کمک سیستم کمک‌داور ویدیویی (VAR) رد شد.

پیروزی شاگردان رحمتی در فینال جام جهانی!

در سومین بازی، تیم گل‌گهر در ورزشگاه شهید سلیمانی سیرجان موفق شد با ۳ گل استقلال خوزستان را شکست دهد. مجید علیاری در دقیقه ۲۴ گل اول گل‌گهر را به ثمر رساند و محمدرضا عباسی زننده گل دوم میزبان در دقیقه ۶۹ بود. این پایان کار نبود و مجتبی فخریان در دقیقه ۹۰+۶ دروازه آبی‌های اهوازی را برای بار سوم گشود. مهدی رحمتی، سرمربی گل‌گهر، در نشست خبری قبل از مسابقه، برای اشاره به اهمیت این بازی گفته بود که دیدار با استقلال خوزستان برای او به اندازه فینال جام جهانی مهم است!

تقسیم امتیاز در تبریز به سود پرسپولیس

در چهارمین و مهم‌ترین بازی هفته، تیم‌های استقلال و تراکتور در حالی در ورزشگاه یادگار امام تبریز به مصاف هم رفتند که این دیدار با تساوی یک بر یک به پایان رسید. سعید سحرخیزان (۲۸) برای استقلال و سیدمهدی حسینی (۷۴) برای تراکتور موفق به گلزنی شدند.

شاگردان جواد نکونام با این تساوی ۱۷ امتیازی شدند و همچنان در صدر جدول رده‌بندی باقی ماندند اما شاگردان سهراب بختیاری‌زاده نیز با ۱۶ امتیاز به جایگاه سوم نزول کردند. اتفاق مهم بازی، مصدومیت یاسر آسانی بود. او به همین دلیل در بین دو نیمه تعویض شد و بازی با الغرافه قطر در روز دوشنبه هفته جاری را از دست داد. با خروج آسانی، کار استقلال در نیمه دوم سخت شد و در نهایت استقلال به یک امتیاز رضایت داد.

*ترکیب تراکتور: علیرضا بیرانوند، شجاع خلیل‌زاده (کاپیتان)، محمد دانشگر، مهدی شیری، سیدمهدی حسینی (۸۵ - مرتضی فاضلی)، تیبور هلیلوویچ، دانیال اسماعیلی‌فر (۸۸ - صادق محرمی)، محمد نادری (۵۳ - میلاد زکی‌پور)، فرشاد فرجی، شهریار مغانلو (۸۵ - تونی اشترکالی) و امیرحسین حسین‌زاده.

*ترکیب استقلال: حبیب فرعباسی، رستم آشورماتوف، سامان فلاح، عارف آقاسی، صالح حردانی (کاپیتان)، حسین گودرزی، امیرمحمد رزاقی‌نیا، علیرضا کوشکی (۶۵ - ماشاریپوف)، اسماعیل قلی‌زاده (۷۶ - روزبه چشمی)، یاسر آسانی (۴۶ - محمدحسین اسلامی) و سعید سحرخیزان (۹۰+۱ - قایدی).

استقلال در ابتدای بازی توپ و میدان را در اختیار داشت و به دنبال خلق موقعیت بود و تراکتور نیز دل به ضدحملات بسته بود. تمایل استقلال برای زدن گل با اولین موقعیت این تیم همراه شد، جایی که یاسر آسانی دقیقه ۲۶ با عبور از محمد نادری وارد محوطه جریمه تراکتور شد که توپ او را دور کردند و در ادامه شوت بازیکن استقلال بلوکه شد. در دقیقه ۲۸، استقلال با یک حرکت ترکیبی به گل رسید؛ ابتدا عارف آقاسی با پاس قطری بلند توپ را به حسین گودرزی رساند و این بازیکن زمینی آن را به سعید سحرخیزان داد تا مهاجم اردبیلی استقلال دروازه علیرضا بیرانوند را باز کند.

در نیمه دوم، تراکتور میل به حمله داشت، ولی استقلال بازی را کنترل می‌کرد. دقیقه ۶۲، شهریار مغانلو در محوطه شش‌قدم استقلال به‌راحتی می‌توانست گلزنی کند، اما ضربه او به بیرون رفت. سه دقیقه بعد، ضربه فرشاد فرجی توسط فرعباسی به کرنر رفت. تراکتور که یکپارچه حمله شده بود، بالاخره قفل دروازه استقلال را باز کرد؛ میلاد زکی‌پور، دقیقه ۶۹ که جایگزین محمد نادری شده بود، توپ را به تیبور هلیلوویچ رساند و این بازیکن با شوت دروازه استقلال را باز کرد. در بازبینی تصاویر، اما، مشخص شد که زکی‌پور توپ را با دست کنترل کرده است و به همین دلیل این گل رد شد.

تراکتور با وجود رد شدن این گل دست‌بردار نبود و بار دیگر با یک شوت دروازه استقلال را باز کرد. سیدمهدی حسینی دقیقه ۷۴ از پشت محوطه جریمه دروازه فرعباسی را باز کرد.

استقلال با خروج یاسر آسانی مثل نیمه اول نبود و در فاز تهاجمی نتوانست خطری روی دروازه بیرانوند ایجاد کند. تراکتور هم با وجود چند تعویض، موقعیت آن‌چنانی به دست نیاورد. در وقت‌های اضافه نیمه دوم، استقلال روی ضربه ایستگاهی می‌توانست به گل برسد که بیرانوند مانع باز شدن دروازه تیمش شد.

جشنواره گل سپاهان در نقش جهان

در اصفهان، سپاهان و فجر شهید سپاسی شیراز از ساعت ۱۸:۴۵ روز پنجشنبه در ورزشگاه نقش جهان به مصاف هم رفتند که شاگردان نویدکیا با نتیجه ۶ بر یک به برتری دست یافتند. آریا یوسفی (۱۲، ۵۴)، احسان حاج‌صفی (۳۸، ۴۷)، مهدی لیموچی (۶۷) و آریا شفیع‌دوست (۷۹) برای سپاهان موفق به گلزنی شدند. یادگار رستمی (۴۵+۱) تنها گل فجر را به ثمر رساند. شاگردان محرم نویدکیا با این پیروزی ۱۳ امتیازی شدند و به نوعی بار دیگر خودشان را مدعی نشان دادند. پیش از بازی، از احسان حاج‌صفی، کاپیتان سپاهان، به دلیل رکورد تعداد بازی‌های ملی تقدیر شد. او با ۱۵۰ بازی در این زمینه رکورددار شد.

در آخرین دیدار از روز اول هفته هشتم لیگ برتر فوتبال، تیم‌های فولاد خوزستان و مس شهر بابک از ساعت ۱۹ در ورزشگاه شهدای فولاد اهواز مقابل هم قرار گرفتند که فولاد با نتیجه ۲ بر یک پیروز شد. محمدصادق نادرپور (۳۶ - گل به خودی) و امیرحسین جولانی (۵۱) برای فولاد و زبیر نیک‌نفس (۷۰) برای مس شهر بابک گلزنی کردند.

پرسپولیس به یک قدمی صدر جدول رسید

در روز دوم از دیدارهای هفته هشتم لیگ برتر فوتبال، عصر دیروز دو بازی انجام شد. در یزد تیم‌های چادرملو اردکان و خیبر خرم‌آباد، از ساعت 16:45 در ورزشگاه شهید نصیری یزد به مصاف هم رفتند که این دیدار با تساوی

2 بر 2 به پایان رسید. در این بازی دیگو تورس در دقایق 71 و 6+90 از روی نقطه پنالتی برای چادرملو و امیرحسین فارسی در دقیقه 35 و امیررضا تیموری در دقیقه 77 برای خیبر گلزنی کردند. چادرملو که پیش از تعطیلی لیگ، 2 پیروزی متوالی به دست آورده بود، این بار در خانه مقابل خیبر متوقف شد. شاگردان فراز کمالوند هم که در هفته‌های گذشته یک پیروزی به دست آورده بودند، چهارمین تساوی فصل خود را دشت کردند.

در دومین دیدار دیروز تیم‌های پرسپولیس و صنعت نفت آبادان از ساعت 17 در ورزشگاه شهدای شهر قدس به مصاف هم رفتند که این مسابقه با پیروزی 3 بر یک پرسپولیس به پایان رسید تا شاگردان تارتار با یک بازی کمتر به رده دوم جدول لیگ برتر صعود کنند.

پرسپولیس در این بازی با ترکیب پیام نیازمند(کاپیتان)، محمدمهدی زارع، حسین ابرقویی (88- پویا اسمی)، محمد عمری (46- پویا پورعلی)، مهدی تیکدری، محمدمهدی محبی، ایگور سرگیف (46- علی علیپور)، مجید عیدی، تیوی بیفوما (75- اوستون ارونوف)، محمد خدابنده‌لو و پوریا لطیفی‌فر (75- پوریا شهرآبادی) به میدان رفت.

در شروع بازی تیوی بیفوما بازیکن آماده این روزهای پرسپولیس در دقیقه 5 اولین گل بازی را برای سرخ‌پوشان به ثمر رساند. در این صحنه بیفوما روی پاس در عمق سرگیف، پشت مدافعان صنعت نفت به توپ رسید و با یک ضربه دقیق دروازه احمد گوهری را باز کرد. بیفوما در دقیقه 29 هم یک‌بار دیگر این فرصت را داشت که در موقعیت تک‌به‌تک با گوهری دروازه صنعت نفت را برای بار دوم باز کند، اما مهاجم پرسپولیس بعد از دریبل موافق دروازه‌بان صنعت نفت، در زدن ضربه آخر تعلل کرد تا این توپ برگشت داده شود.

پرسپولیس در شروع نیمه دوم هم خیلی زود روی تیزهوشی تیوی بیفوما به یک ضربه پنالتی دست یافت و علی علیپور در دقیقه 53 این ضربه را وارد دروازه حریف کرد. صنعت نفت در ادامه در دقیقه 66 روی یک ضربه کرنر توسط محمدحسین باصری یکی از گل‌های خورده را جبران کرد اما این پایان کار نبود و اوستون ارونوف بازیکن تعویضی پرسپولیس در دقیقه 85 توانست گل سوم پرسپولیس را هم وارد دروازه صنعت نفت کند. شاگردان مهدی تارتار با این برد 16 امتیازی شدند و با یک بازی کمتر نسبت به تراکتور در رده دوم جدول قرار گرفتند. صنعت نفت هم در ادامه روزهای بد خود با چهار امتیاز در قعر جدول ماندگار شد.

در آخرین بازی این هفته عصر امروز و از ساعت 17 تیم‌های پیکان و شمس‌آذر قزوین در تهران به مصاف هم می‌روند.