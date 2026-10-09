اولین گروه از ملی‌پوشان کاروان «جانفدای ایران قوی» امروز جمعه ۱۷ مهرماه در ۵ رشته ورزشی عازم بازی‌های پاراآسیایی ناگویا ژاپن شدند.

پنجمین دوره بازی‌های پاراآسیایی ناگویا ژاپن از ۲۶ مهر آغاز می‌شود و تا دوم آبان ادامه خواهد داشت.

دیروز جمعه ۱۷ مهر اولین گروه از کاروان ایران در ۵ رشته ورزشی پارادوومیدانی، پاراتیراندازی با کمان، پاراشنا، فوتبال نابینایان و گلبال از طریق فرودگاه بین‌المللی امام خمینی(ره) سفر خود را برای حضور در بازی‌های پاراآسیایی آیچی-ناگویا آغاز کردند.

کاروان ایران با نام «جانفدای ایران قوی» با ۱۶۶ ورزشکار شامل ۶۲ ورزشکار زن و ۱۰۴ ورزشکار مرد در قالب ۱۵ رشته ورزشی در این رویداد شرکت خواهند کرد.

این کاروان «آنا جهانگرد» دانش‌آموز ۹ساله مینابی را که در جریان بمباران مدرسه شجره طیبه جانباز شد، به‌عنوان سرپرست معنوی و عبارت «به یاد کودکان هیروشیما، غزه، میناب» را به‌عنوان شعار خود انتخاب کرد تا پیام مظلومیت کودکان، این قربانیان مظلوم جنگ، را به دنیا مخابره کند.

پرچمداری کاروان را روح‌الله رستمی، ملی‌پوش پاراوزنه‌برداری ایران، در مراسم افتتاحیه و سمیه رحیمی، ملی‌پوش پاراتیراندازی با کمان در مراسم اختتامیه برعهده خواهند داشت.