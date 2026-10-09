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کد خبر: ۳۳۹۶۲۹
تاریخ انتشار : ۱۷ مهر ۱۴۰۵ - ۲۰:۵۶
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خواندنی از ورزش

*در سومین روز از مرحله نخست رقابت‌های لیگ دوومیدانی بانوان، در ماده 4 در 400 متر تیم چهار نفره استقلال متشکل از کژان رستمی، مریم محبی، آیدا نارویی و نگین ولی‌پور با ثبت زمان 3:45.22 دقیقه، ضمن کسب عنوان قهرمانی، رکورد ملی این ماده را نیز جابه‌جا کرد. رکورد پیشین 4 در 400 متر امدادی بانوان ایران با زمان 3:46.44 دقیقه در اختیار تیم چهار نفره متشکل از تکتم دستاربندان، کژان رستمی، نگین آذری عدالت و نازنین عیدیان بود که اکنون پس از ثبت رکورد جدید، به میزان 1.22 ثانیه بهبود یافته است.

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