نخستین مرکز تشخیص و درمان سرطان کودکان در سطح دانشگاه‌های علوم‌پزشکی، در بیمارستان کودکان حکیم افتتاح شد.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، مراسم افتتاح نخستین مرکز دانشگاهی جامع سرطان کودکان در بیمارستان کودکان حکیم با حضور محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، محمد اسلامی، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی ایران و جمعی از معاونان و مدیران وزارت بهداشت برگزار شد.

معاون اول رئیس‌جمهور در این مراسم با اشاره به اهمیت راه‌اندازی این مرکز گفت: بیماری سرطان و آثار آن بر خانواده‌ها را نمی‌توان با هیچ معیاری سنجید.

محمدرضا عارف افزود: خدمات‌رسانی مرکز تشخیص و درمان سرطان کودکان تنها به تهران محدود نمی‌شود، بلکه چنین مراکز تخصصی و درمانی، مرجعی برای ارائه خدمات به بیماران سراسر کشور هستند. وی با تقدیر از مطهری، از خیرینی که در تأسیس این مرکز درمانی نقش مهمی داشته است، اظهار داشت: کشور در شرایط جنگی قرار دارد، اما به‌دلیل حضور همین خیرین و واقفان، سرپاست. وقف در فرهنگ ما جایگاه والا و مقدسی دارد و سرمایه‌ای معنوی برای نظام ارزشی کشور محسوب می‌شود.

معاون اول رئیس‌جمهور پس از افتتاح نخستین مرکز دانشگاهی تشخیص و درمان سرطان کودکان در بیمارستان حکیم، به همراه وزیر بهداشت، رئیس سازمان انرژی اتمی و مدیران بیمارستان از بخش‌های مختلف این مرکز بازدید کرد.

عارف همچنین با حضور در بخش‌های درمانی، از کودکان بیمار بستری‌شده عیادت کرد و با خانواده‌های آنان و کادر درمان گفت‌وگوهای صمیمانه‌ای داشت.

درمان جامع سرطان کودکان در کشور

در بالاترین سطح ارائه می‌شود

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز در آیین افتتاح نخستین مرکز تشخیص و درمان سرطان کودکان در بیمارستان کودکان حکیم، افتتاح این مرکز را حاصل همراهی و همدلی مجموعه‌ای از اساتید، پزشکان، خیرین و مسئولان برای خدمت به مردم دانست. محمدرضا ظفرقندی با قدردانی از خیرین و به‌ویژه خانواده مطهری، افتتاح مرکز سرطان کودکان را اقدامی بزرگ در حوزه سلامت عنوان کرد و گفت: از آقای مطهری و خانواده ایشان که سال‌ها در حوزه سلامت خدمات ارزشمندی انجام داده‌اند، تشکر می‌کنم. همین بیمارستان نیز چند سال قبل افتتاح شد و امروز شاهد افتتاح مرکز جامع سرطان کودکان در این مجموعه هستیم.

ظفرقندی با اشاره به انواع سرطان‌های شایع در کودکان ادامه داد: سرطان کودکان شامل انواع مختلفی از بیماری‌هاست؛ از جمله سرطان‌های خونی مانند لوسمی و لنفوم، تومورهای مغزی، نوروبلاستوما و سارکوم‌ها. درمان این بیماران نیز یک درمان جامع است و ممکن است به شیمی‌درمانی، رادیوتراپی و در مواردی پیوند مغز استخوان نیاز داشته باشد.

وی بیان داشت: کشور ما در ارائه درمان جامع سرطان در بالاترین سطح قرار دارد و در این مجموعه نیز از نظر تجهیزات و امکانات و مهم‌تر از آن از نظر نیروی انسانی، اساتید، پزشکان، پرستاران و افرادی که سال‌ها در این حوزه تلاش کرده‌اند، ظرفیت ارزشمندی شکل گرفته است.

وزیر بهداشت گفت: امروز یک مجموعه جامع دانشگاهی در بیمارستان کودکان حکیم شکل گرفته که با همت ارزشمند خیرین و تلاش اساتید و همکاران دانشگاه علوم‌پزشکی تهران، امکان ارائه خدمات جامع به کودکان مبتلا به سرطان را فراهم می‌کند.

تولید و عرضه 78 محصول رادیودارویی در کشور

معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی ایران نیز در این مراسم با اشاره به نقش فناوری هسته‌ای در حوزه سلامت و امنیت غذایی کشور گفت: برای سازمان انرژی اتمی، حضور در حوزه سلامت و امنیت غذایی یک تکلیف و در عین حال افتخاری برای توسعه‌یافتگی کشور است.

محمد اسلامی اظهار داشت: افتخار ما این است که با وجود همه فشارها، تحریم‌ها، تهدیدها و حتی تهاجماتی که علیه برنامه هسته‌ای کشور صورت می‌گیرد و همچنین فضاسازی‌ها و اتهاماتی که علیه فعالیت‌های هسته‌ای ایران مطرح می‌شود، بتوانیم حرکت و پیشرفت کشور را در مسیر دانش حفظ کنیم. اسلامی با اشاره به دستاوردهای این سازمان در حوزه سلامت افزود: در بخش سلامت، در حوزه رادیوداروها که امروز یک حوزه شناخته‌شده است، تلاش کرده‌ایم سبد محصولات تولیدی و عرضه‌شده کشور همپای کشورهای تراز اول توسعه پیدا کند. در حال حاضر حدود 78 محصول به صورت مستمر تولید و عرضه می‌شود و بیش از 20 محصول نیز در فاز تحقیقاتی قرار دارد که پس از تکمیل مراحل تحقیقاتی به سبد محصولات اضافه

خواهند شد.

وی ادامه داد: یکی از افتخارات جامعه پزشکی، محققان و صنعت هسته‌ای کشور این است که توانسته‌ایم در برخی حوزه‌های درمانی با کشورهای پیشرفته رقابت کنیم و این مسیر را حتی در شرایط دشوار نیز ادامه دهیم.

رئیس سازمان انرژی اتمی با اشاره به تمرکز سازمان انرژی اتمی بر حوزه پیشگیری و بهداشت گفت: یکی از تمرکزهای اساسی ما استفاده از فناوری هسته‌ای در حوزه پیشگیری، بهداشت، محصولات کشاورزی و مواد غذایی است.

اسلامی با اشاره به همکاری‌های سازمان انرژی اتمی با وزارت بهداشت بیان داشت: افتخار می‌کنیم که در خدمت مردم هستیم و در تعامل با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، روابط و همکاری‌های خوبی داریم و تلاش کرده‌ایم این تعاملات براساس ضوابط، انضباط و یک رویکرد منسجم دنبال شود.

وی افزود: سال گذشته نیز تفاهمی برای احداث پنج مرکز پرتودهی در کشور انجام شد که در چارچوب نیازها و اولویت‌های راهبردی وزارت بهداشت تعریف شده بود. دو اولویت نخست این طرح، استان‌های آذربایجان‌شرقی و اصفهان بودند که اقدامات لازم برای تأمین زیرساخت‌ها انجام شده، طراحی نقشه‌ها آغاز شده و عملیات اجرایی نیز دنبال خواهد شد. متعهد هستیم تا پایان برنامه هفتم توسعه، هر پنج مرکز را احداث و در خدمت مردم قرار دهیم.

آغاز ساخت بیمارستان امیراعلم2

گفتنی است، در ادامه این برنامه، عملیات اجرایی ساخت بیمارستان 300 تختخوابی امیراعلم2 نیز با حضور معاون اول رئیس‌جمهور آغاز شد.