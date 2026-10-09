سخنگوی شهرداری تهران جزئیات طرح چشم‌روشنی به مادران تهرانی را اعلام کرد.

به گزارش ایسنا، عبدالمطهر محمدخانی اعلام کرد که در ۱۰۸ میدان تره‌ار و ۱۸ فروشگاه منتخب شهروند طرح تورم صفر با خرید ۱۲ قلم کالای اساسی در جریان است و شهروندان در حال خرید هستند.

محمدخانی با اشاره به حساب ۳۳ هزار مادر تهرانی که از ابتدای امسال تاکنون فرزندشان متولد شده، افزود: در طرح چشم‌روشنی که طرح اهدای هدیه شهرداری تهران به مادران تهرانی در سال ۱۴۰۵ است، هشت هزار نفر وارد سامانه شهرزاد شده و هدیه خود را دریافت کرده‌اند.

به گفته وی، این هدیه بسته به دهک خانواده از ۳.۵ تا ۴ میلیون مجموعه خدمات مالی و سرویس‌های حوزه سلامت و فرهنگی و هنری را شامل می‌شود که به مادران تعلق می‌گیرد؛ ۲.۵ میلیون تومان از این سرویس ماهانه برای خرید فروشگاه‌های شهروند و میادین تره‌بار، ۵۰۰ هزار تومان برای استفاده از ظرفیت‌های فرهنگی و هنری مثل سینماها و برج میلاد و مجموعه‌های دیگر فرهنگی شهرداری تهران و ۵۰۰ هزار تومان برای خدمات بهداشتی و درمانی در مجموعه‌های شهر سالم شهرداری تهران است که به مادران اهدا می‌شود. البته به سه دهک پایین‌تر جامعه این خدمات درمانی دو برابر شده و یک میلیون تومان اهدا می‌شود.

خرید در طرح «تورم صفر» تنها از طریق سامانه «شهرزاد»

مدیرعامل سازمان مدیریت میادین میوه و تره‌بار شهرداری تهران با تشریح نحوه خرید شهروندان در طرح جدید «تورم صفر»، اظهار داشت: خرید در این طرح تنها از طریق سامانه شهرزاد انجام می‌شود و با توجه به پیش‌بینی‌های انجام‌شده، اقلام موردنیاز برای ۶ ماه تأمین شده و نگرانی از بابت کمبود وجود ندارد. مهدی بختیاری‌زاده افزود: شهروندان باید در سامانه شهرزاد احراز هویت شوند و پس از تأیید، امکان خرید برای آنها فراهم خواهد شد. بختیاری‌زاده ادامه داد: خریدها براساس سرانه‌ای است که به بُعد خانوار اختصاص داده می‌شود و این اعتبار روی کدملی سرپرست خانوار قرار می‌گیرد. شهروندان با ورود به سامانه شهرزاد، خرید خود را انجام داده و پرداخت را نیز در همان سامانه انجام می‌دهند و در ادامه، یک کد رهگیری در اختیار آنها قرار می‌گیرد. پس از آن، یا پیک خرید را برای شهروندان ارسال می‌کند یا آنها گزینه تحویل حضوری را انتخاب می‌کنند. در صورت انتخاب تحویل حضوری، شهروند به یکی از میادین نزدیک به محل سکونت خود که انتخاب کرده است، مراجعه و خرید خود را تحویل می‌گیرد.