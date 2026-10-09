رئیس سازمان سنجش آموزش کشور از تمدید مهلت انتخاب رشته آزمون‌های سراسری و پذیرش دانشجو- معلم و همچنین پذیرش صرفاً بر‌اساس سوابق تحصیلی سال ۱۴۰۵ تا روز یکشنبه ۱۹ مهر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما‌، رضا محمدی گفت: با توجه به اینکه رشته‌‌محل‌های جدید و اصلاحات مربوط به دفترچه‌های راهنمای انتخاب رشته آزمون سراسری سال ۱۴۰۵ منتشر می‌شود. به‌منظور فراهم نمودن تسهیلات بیشتر برای آن‌دسته از متقاضیانی که تاکنون برای انتخاب رشته اقدام نکرده‌اند و یا مایل به ویرایش کدرشته‌محل‌های انتخابی خود هستند، ترتیبی اتخاذ شده است که بتوانند تا پایان روز یکشنبه ۱۹ مهر‌ماه نسبت به انتخاب رشته و یا ویرایش آن اقدام کنند. وی در مورد زمان انتخاب رشته‌های پذیرش بر‌اساس سوابق تحصیلی، نیز اظهار داشت: متقاضیان ثبت‌نام و انتخاب رشته پذیرشِ صرفاً بر‌اساس سوابق تحصیلی سراسری سال ۱۴۰۵ می‌توانند با توجه به اصلاحات مندرج در اطلاعیه اصلاحات دفترچه راهنمای ثبت‌نام و انتخاب رشته پذیرش صرفاً با سوابق تحصیلی، تا پایان روز یکشنبه ۱۹ مهر‌ماه نسبت به ثبت‌نام و انتخاب رشته و یا مشاهده و ویرایش موارد قابل اصلاح و کدرشته‌محل‌های انتخابی خود اقدام کنند.