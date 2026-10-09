فارسی | العربي | English
کد خبر: ۳۳۹۶۲۵
تاریخ انتشار : ۱۷ مهر ۱۴۰۵ - ۲۰:۵۴
سرویس کیهان » اخبار
الف الف
دادستان خراسان‌رضوی:

محموله کشف‌شده در مسیر مشهد مواد آتش‌زا برای عملیات‌های معدنی بود

دادستان مرکز خراسان‌رضوی گفت: با توجه به انتشار اخباری مبنی بر کشف مواد منفجره در مسیر مشهد، پس از بررسی‌های دقیق مشخص شد که محموله مذکور، مواد ناریه موردنیاز برای عملیات‌های معدنی بوده است.
به گزارش خبرگزاری میزان، همتی‌فر، اظهار داشت: با توجه به انتشار اخباری مبنی بر کشف مواد منفجره در مسیر مشهد، پس از بررسی‌های دقیق توسط مقام قضایی و تحقیقات تکمیلی ضابطین، مشخص شد که محموله مذکور، مواد ناریه موردنیاز برای عملیات‌های معدنی بوده و موضوع جنبه امنیتی نداشته، بنابراین جای هیچ‌گونه نگرانی در این زمینه وجود ندارد.

اشتراک گذاری
captcha
پربازدید ترین پربحث ترین

پیرمـــرد

بازگشت فراری‌ها؛ نه می‌بخشیم‌، نه فراموش می‌کنیم!

پدرم ۴۴ سال پیش شهید شد حالا ۶ نفر از خانواده‌ام آسمانی شدند

طراح پهپاد شاهد ۱۳۶

تبادل قدرت

رسانه؛ لنگری روی روان و ادراک جامعه

اولیــن منبـر

روایتی از شهید سید ابراهیم رئیسی

آسباد؛ قصه‌ای برای دیدن دوباره سیستان

قصه کودکی در جنگ