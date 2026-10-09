دادستان مرکز خراسان‌رضوی گفت: با توجه به انتشار اخباری مبنی بر کشف مواد منفجره در مسیر مشهد، پس از بررسی‌های دقیق مشخص شد که محموله مذکور، مواد ناریه موردنیاز برای عملیات‌های معدنی بوده است.

به گزارش خبرگزاری میزان، همتی‌فر، اظهار داشت: با توجه به انتشار اخباری مبنی بر کشف مواد منفجره در مسیر مشهد، پس از بررسی‌های دقیق توسط مقام قضایی و تحقیقات تکمیلی ضابطین، مشخص شد که محموله مذکور، مواد ناریه موردنیاز برای عملیات‌های معدنی بوده و موضوع جنبه امنیتی نداشته، بنابراین جای هیچ‌گونه نگرانی در این زمینه وجود ندارد.