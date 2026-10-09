آتش‌سوزی‌های جنگلی هفته‌هاست که در بخش‌هایی از اندونزی ادامه دارد و دود ناشی از آن، سراسر این کشور و همچنین کشورهای همسایه از جمله مالزی، سنگاپور و فیلیپین را فراگرفته است.

به گزارش ایسنا، مه‌دود غلیظ هم‌زمان با آغاز مسابقات جایزه بزرگ فرمول یک در سنگاپور، موجب ثبت سطوح بی‌سابقه‌ای از آلودگی هوا در این کشور شده است.

در مالزی نیز مقامات چندین ایالت در سراسر این کشور دستور تعطیلی مدارس را صادر کرده‌اند.

فصل آتش‌سوزی‌های جنگلی امسال در اندونزی یکی از بدترین موارد در سال‌های اخیر است و عمدتاً ناشی از روش‌های غیرقانونی «بریدن و سوزاندن» است که کشاورزان و شرکت‌ها به‌عنوان راهکاری ارزان برای پاکسازی پوشش گیاهی به‌کار می‌گیرند.

بر‌اساس داده‌های وزارت محیط زیست اندونزی تا ۸ اکتبر (روز پنجشنبه)، شهر «پالانکا رایا» در استان کالیمانتان مرکزی بالاترین میزان شاخص استاندارد آلودگی هوا (ISPU) را با عدد ۱۲۳۱ به ثبت رساند و پس از آن، شهر «پالمبانگ» در سوماترا جنوبی با عدد ۱۱۴۸ در رتبه بعدی قرار گرفت. ساکنان این مناطق بروز مشکلات جسمی چون سوزش چشم‌ها، آبریزش مداوم بینی، سوزش گلو و سرفه‌های خشک را گزارش داده‌اند.