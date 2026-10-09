رئیس پلیس فتا گفت: هیچ‌یک از آگهی‌های ارائه وام در فضای مجازی و پلتفرم‌های آگهی‌محور دارای مجوز نیستند.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، سردار وحید مجید، درخصوص فعالیت و انتشار آگهی‌های مربوط به تسهیلات مالی در فضای مجازی هشدار داد و با تأکید بر غیرقانونی بودن این قبیل خدمات اعلام کرد که هیچ‌یک از آگهی‌های ارائه وام در فضای مجازی و پلتفرم‌های آگهی‌محور دارای مجوز نیستند.

وی تصریح کرد: مجوزهای مربوط به اعطای وام و تسهیلات مالی باید صرفاً از سوی بانک مرکزی و در چارچوب مراکز مجاز صادر و ارائه شوند و انتشار این‌گونه آگهی‌ها نباید در پلتفرم‌های عمومی انجام گیرد.

مجید همچنین با اشاره به اقدامات پلیس در این زمینه افزود: به پلتفرم‌هایی که چنین آگهی‌هایی را در معرض دید کاربران قرار می‌دهند تذکر جدی داده شده است و از آنها خواسته شده تا از درج هرگونه آگهی فروش یا ارائه وام جداً اجتناب کنند.

سکوهای آنلاین در قبال کلاهبرداری‌ها

مسئولیت دارند

رئیس پلیس فتا همچنین در گفت‌وگو با ایرنا با تأکید بر مسئولیت‌پذیری سکوهای اینترنتی در قبال جرایم سایبری اظهار داشت: سکوهای آنلاین در حوزه جرایم سایبری، به‌ویژه کلاهبرداری، مسئولیت دارند و باید در این زمینه پاسخگو باشند. در صورت وقوع جرم، موضوع از سوی پلیس فتا پیگیری می‌شود و چنانچه سهم تقصیر سکو در وقوع آن مشخص شود، این سکو باید خسارت‌های وارده را جبران کند.

وی با اشاره به نقش نظارتی و کنترلی سکوها افزود: در برخی موارد، با وجود تلاش‌های انجام‌شده، عملکرد اپراتوری و سازوکارهای کنترلی این پلتفرم‌ها با ضعف‌هایی همراه است. البته موضوع کلاهبرداری‌های آنلاین ابعاد مختلفی دارد و در بسیاری از موارد نیز کاربران به هشدارها و توصیه‌های پیشگیرانه توجه نمی‌کنند.

سردار مجید با اشاره به ضرورت رعایت نکات ایمنی هنگام خرید و فروش در فضای مجازی گفت: به کاربران توصیه می‌کنیم برای معاملات خود به‌هیچ‌وجه بیعانه پرداخت نکنند و در مواجهه با کالاهایی که با تخفیف‌های غیرمتعارف عرضه می‌شوند، با تردید و احتیاط بیشتری عمل کنند.

رئیس پلیس فتا ادامه داد: در بررسی هر پرونده باید ابعاد مختلف موضوع مشخص شود تا سهم مسئولیت سکو و میزان نقش کاربر در وقوع کلاهبرداری به‌درستی تعیین شود.