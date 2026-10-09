2‌ افسر صهیونیست در لبنان کشته و 3 نظامی دیگر زخمی شدند

در پی تداوم اشغالگری رژیم صهیونیستی در جنوب لبنان، دو نظامی صهیونیست در حوادث جداگانه سقوط بالگرد و واژگونی خودروی نظامی کشته شدند.

به گزارش ایرنا به نقل از خبرگزاری سما، روزنامه اسرائیل هیوم اعلام کرد افسر ۲۱ ساله از حیفا، افسر رزمی گردان ۶۰۳ تیپ ۷ ارتش رژیم صهیونیستی، در حادثه سقوط بالگرد در جنوب لبنان کشته شده است. همزمان ارتش رژیم در گزارشی اعلام کرد بر اثر واژگونی یک خودروی نظامیِ «همر» در جنوب لبنان، یک سرگرد صهیونیست به هلاکت رسید و سه نظامی دیگر زخمی شدند. تاکنون نام و جزئیات بیشتری اعلام نشده است. پیش‌تر رسانه‌ها گزارش داده بودند نیروی هوائی رژیم صهیونیستی تنها در ماه گذشته بیش از ۳۷۰ بار جنوب لبنان را هدف حملات خود قرار داده است. یونیسف نیز اعلام کرده است در پی حملات رژیم به لبنان که از ماه مارس (اسفند) شدت گرفته، ۲۶۱ کودک به شهادت رسیده و بیش از

یک هزار و ۵۶ کودک دیگر زخمی شده‌اند.