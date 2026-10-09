شلیک مأمور آمریکایی به گردن جوان 28 ساله خشم مردم نیویورک را برانگیخت

تیراندازی مأموران اداره مهاجرت آمریکا به مردی

28 ساله در محله «ماربل هیل» نیویورک، به اعتراضات و درگیری معترضان با پلیس انجامید.

وحشیگری ماموران اداره مهاجرت آمریکا بار دیگر خشم و اعتراض عمومی را در آمریکا بر انگیخته است. این بار در نیویورک یک جوان تنها به ظن این که مهاجر بوده هدف گلوله قرار گرفت. براساس گزارش‌ها مأمور اداره مهاجرت و گمرک آمریکا روز پنجشنبه در نیویورک به مردی 28 ساله به نام «اسکار بلگال» تیراندازی و او را از ناحیه گردن زخمی کرد. مأموران مدعی هستند که تیراندازی در جریان تلاش برای بازداشت وی رخ داده است. گفته می‌شود یک کودک 5 ساله نیز در صندلی عقب خودرو حضور داشته اما آسیبی ندیده است. به دنبال این تیراندازی مردم نیویورک در محل حادثه و مقابل بیمارستان محل بستری او تجمع کردند.این اعتراضات به درگیری با نیروهای پلیس نیویورک انجامید. معترضان با مسدود کردن مسیرها و جابه‌جا کردن موانع پلیس، با نیروهای حاضر در محل درگیر شدند.