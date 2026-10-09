سرویس خارجی-

ساعاتی پس از هشدار رسمی نیروهای مسلح یمن برای تخلیه تأسیسات نفتی و فرودگاه‌های عربستان، موجی از حملات موشکی و پهپادی پالایشگاه‌های آرامکو و فرودگاه‌های آل‌سعود را هدف قرار داد؛ آتش‌سوزی‌های گسترده در بقیق، خریص و رابغ همراه با خسارت سنگین به هواپیماها و تعطیلی صدها پرواز در ریاض، عمق پاسخ یمن به تجاوزات دوازده‌ ساله ائتلاف سعودی را آشکار کرد.

تحولات اخیر در جبهه یمن بار دیگر نشان داد که یمنی‌ها با وجود سال‌ها فشار نظامی، سیاسی و اقتصادی و در شرایطی که عربستان از حمایت مجموعه‌ای از بازیگران منطقه‌ای و بین‌المللی برخوردار بوده، نه‌تنها ساختار نظامی خود را حفظ کرده، بلکه در برخی جبهه‌ها به پیشروی و تغییر موازنه میدان دست یافته‌اند، واقعیتی که ریشه آن را نمی‌توان صرفاً در تعداد موشک‌ها و پهپادها جست‌وجو کرد، بلکه ترکیبی از جغرافیای کوهستانی و پیچیده یمن، شناخت دقیق نیروهای بومی از زمین، انسجام فرماندهی و هدف و باور، تجربه طولانی جنگ و در مقابل، چندپارگی و اختلاف منافع نیروهای حاضر در جبهه مقابل است که معادله‌ای را که ریاض در ابتدای جنگ روی آن حساب کرده بود، به تدریج دگرگون کرده و اکنون هزینه هرگونه تجاوز به خاک یمن را به عمق خاک عربستان و تأسیسات حیاتی آن منتقل ساخته است.

اول هشدار بعد حمله!

ساعاتی پس از آن‌که سرتیپ یحیی سریع، سخنگوی نیروهای مسلح یمن، به کارشناسان، مهندسان و کارکنان تأسیسات نفتی عربستان و نیز شرکت‌های هواپیمایی و مسافران هشدار داد تا برای حفظ جان خود از حضور در اهداف اعلام‌شده خودداری کنند، عملیات گسترده یمنی‌ها آغاز شد. این هشدار که همزمان با تشدید تنش‌ها صادر شده بود، شامل فرودگاه‌ها، پایگاه‌های هوائی و تأسیسات نفتی می‌شد و تأکید داشت که نیروهای یمنی مسئولیت پیامدهای بی‌توجهی به آن را نمی‌پذیرند. مرکز هماهنگی عملیات بشردوستانه دولت یمن نیز حریم هوائی عربستان را به‌جز آسمان مکه و مدینه صحنه عملیات اعلام کرد و از شرکت‌های هواپیمایی خواست این هشدار را جدی بگیرند.

اصابت مستقیم به فرودگاه و هواپیماها

نیروهای مسلح یمن با موشک‌های بالستیک و کروز فرودگاه بین‌المللی ملک خالد ریاض را هدف قرار دادند. سخنگوی نیروهای مسلح یمن اعلام کرد این حملات با دقت انجام شده و موجب اختلال گسترده در تردد هوائی شده است. سازمان هواپیمایی عربستان وقوع دو حمله به این فرودگاه را تأیید کرد و گفت در حمله نخست تأسیسات وابسته و در حمله دوم هواپیماهای متعلق به خطوط هوائی سعودیه هدف قرار گرفته است. منابع آگاه و گزارش‌های خبرگزاری‌هایی چون رویترز و فرانسه از برخاستن دود از هواپیماهای پارک‌شده خبر دادند و اعلام کردند دست‌کم سه هواپیما آسیب دیده‌اند که یکی از آن‌ها به شدت تخریب شده است. تصاویر منتشرشده نیز خسارات قابل توجه به هواپیماها و محوطه فرودگاه را نشان می‌دهد.

تلفات از زبان مقامات سعودی

مقامات سعودی اعلام کردند در حملات به فرودگاه ملک خالد سه نفر از جمله یک خلبان کشته و شماری دیگر زخمی شده‌اند. شرکت هواپیمایی سعودیه نیز مرگ یکی از خلبانان خود را تأیید کرد و گفت هواپیمای آسیب‌دیده در زمان حمله خالی از مسافر بوده است. گزارش‌های قبلی نیز از کشته شدن چند نفر در حملات به فرودگاه‌های ریاض و ابها حکایت داشت. این آمار در حالی مطرح می‌شود که رژیم سعودی طی سال‌ها بمباران مناطق مسکونی، فرودگاه‌ها و زیرساخت‌های غیرنظامی یمن، تلفات گسترده‌ای برجای گذاشته و اکنون خود با پیامدهای تشدید درگیری روبه‌رو شده است.

تعطیلی گسترده پروازها

پس از این حملات، صدها پرواز در فرودگاه‌های عربستان لغو یا با تأخیر مواجه شد. داده‌های تحلیلی نشان می‌دهد حدود ۳۲۶ پرواز در فرودگاه ریاض لغو و ۱۹۲ پرواز با تأخیر انجام شده است. شرکت‌هایی مانند لوفت‌هانزا، ایر ایندیا، خطوط هوائی پاکستان و سه شرکت هواپیمایی هند پروازهای خود به ریاض را به حالت تعلیق درآوردند. فرودگاه‌های جده، دمام، ینبع، ابها، نجران و جیزان نیز دچار اختلال شدید شدند و برخی تقریباً تعطیل اعلام گردیدند. این وضعیت فرودگاه ریاض را در میان مختل‌ترین فرودگاه‌های جهان قرار داد.

آتش در تأسیسات آرامکو

تصاویر ماهواره‌ای منتشر شده وسعت آتش‌سوزی‌ها در تأسیسات نفتی آرامکو را آشکار کرد. در بقیق، چندین آتش‌سوزی گسترده گاز در ایستگاه پمپاژ خط لوله شرق-غرب و پالایشگاه ثبت شد و توده‌های غلیظ دود از ساعات اولیه صبح قابل مشاهده بود. تصاویر مادون قرمز دو شعله فعال را در این تأسیسات نشان داد. میدان نفتی خریص نیز همچنان دود و آتش داشت. در رابغ، تصاویر سنتینل-۲ آسیب جدی به چندین مخزن ذخیره‌سازی نفت و مخازن تحت فشار را تأیید کرد که یکی از آن‌ها کاملاً نابود شده بود. در جنوب ریاض نیز یکی از مخازن سوخت آسیب دیده و نشانه‌هایی از نشت نفت مشاهده شد.

پیشروی‌های میدانی یمن

همزمان با این عملیات، جنگنده‌های سعودی فرودگاه الحدیده، مناطقی در صعده، صنعا، تعز و کارخانه‌هایی در شمال پایتخت را بمباران کردند. با این حال منابع یمنی از پیشروی‌های جدید نیروهای مسلح در تعز خبر دادند. مزدوران وابسته به عربستان از منطقه جبل حبشی بیرون رانده شدند و مناطق تحت کنترل نیروهای یمنی در امتداد ساحل غربی از المخا تا باب‌المندب به بیش از پنج هزار کیلومتر مربع رسیده است. دهها تن از نیروهای وابسته به ائتلاف نیز در جنوب باب‌المندب کشته و زخمی شدند.

آل‌سعود به عمد غیرنظامی می‌کشد

سید عبدالملک بدرالدین الحوثی در سخنانی به مناسبت سالروز جنایت الصالة الکبری تأکید کرد که رژیم سعودی با وجود ادعای خادمی حرمین شریفین، شمشیر خود را علیه امت اسلامی از غلاف بیرون می‌آورد. وی جنایت‌های این رژیم را عامدانه و با مشارکت آمریکا و رژیم صهیونیستی دانست و گفت هرچه عربستان بر تجاوز و محاصره اصرار کند، بیشتر ضرر می‌بیند؛ صادرات نفتش آسیب می‌بیند و تأسیسات نفتی و پایگاه‌های نظامی‌اش هدف قرار می‌گیرد. او از مردم یمن خواست در تظاهرات میلیونی مشارکت کنند و آمادگی یمن برای حمایت از ملت فلسطین را در بالاترین سطح اعلام

کرد.

حمایت غربی و بن‌بست استراتژیک

گفتنی است در حالی که رژیم سعودی برای حفاظت از پایانه‌های نفتی خود از جمله ینبع به کشورهای غربی متوسل شده، فرانسه اعلام کرده است گزینه‌های مختلف برای کمک به حفاظت از این تأسیسات را بررسی می‌کند و مایل است نقشی صرفاً تدافعی ایفا کند. این درخواست کمک در شرایطی مطرح می‌شود که عربستان خود با تبدیل باب‌المندب به منطقه جنگی، امنیت کشتیرانی بین‌المللی را تهدید کرده است. عملیات اخیر نیروهای یمنی نشان داد که هشدارهای پیشین جدی بوده و توانایی پاسخ متقابل به تجاوزات دوازده‌ساله ائتلاف سعودی-آمریکایی همچنان پابرجاست؛ آن هم در شرایطی که مقاومت یمن پشتیبانی بزرگی در میان قبایل و مردم یمن دارد، چنان‌که دیروز هم مانند بسیاری از جمعه‌ها مردم این کشور به خیابان‌ها آمدند و تظاهرات گسترده‌ای را در حمایت از انقلاب یمن و عیله رژیم آل‌سعود و هم‌پیمانانش برگزار کردند.