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شورش دانش‌آموزان و دانشجویان فرانسوی وارد سومین هفته خود شده است. گزارش‌ها نشان می‌دهد که شمار بازداشتی‌ها از 7 هزار نفر فراتر رفته و دولت ماکرون نیز در برخی مناطق برای کنترل اوضاع اینترنت را قطع کرده است.

شورش دانش‌آموزان و دانشجویان فرانسوی که از جمعه سوم مهرماه آغاز شده است روز پنجشنبه نیز ادامه داشت؛ اعتراضی صنفی که از یک دبیرستان در حومه پاریس شروع شد حالا دیگر به مدارس، دانشگاه‌ها و اتحادیه‌های کارگری کل کشور سرایت کرده است و مطالبات نیز از وضعیت اسفبار مدارس به خروج فرانسه از اتحادیه اروپا، ناتو و برکناری ماکرون هم رسیده است. به نوشته پرس تی‌وی معترضان فرانسوی معتقدند بخش قابل‌توجهی از بودجه کشور به جای اختصاص به حوزه‌های آموزش و بازنشستگی، صرف هزینه‌های نظامی و ناتو می‌شود.

بر اساس برخی گزارش‌ها با گسترش اعتراضات اوضاع از کنترل پلیس نیز خارج شده است و حتی برخی در شبکه‌های اجتماعی نوشته‌اند که ماکرون ممکن است برای کنترل اوضاع ارتش فرانسه را وارد میدان کند. برخی گزارش‌ها از قطع اینترنت نیز توسط دولت حکایت دارد کاربران فرانسه از اپراتورهای «Orange»‌

،«Free» ،«SFR و «Bouygues» قطعی گسترده اینترنت را گزارش کرده‌اند. دولت هنوز علت رسمی را اعلام نکرده است. این اختلال همزمان با اعتراضات دانش‌آموزی و ناآرامی در اطراف صدها مدرسه در فرانسه رخ داده است.

بازداشت 504 معترض روز پنجشنبه

رسانه فرانسوی فرانس 24 درباره عتراضات روز پنجشنبه نوشته است در این تظاهرات که در سراسر کشور برگزار شد ۷۱ هزار و ۵۰۰ نفر شرکت کردند. شمار معترضان تنها در پاریس بیش از ۲۴ هزار نفر تخمین زده می‌شود.وزارت کشور فرانسه اعلام کرده است که در پی درگیری میان معترضان و پلیس ۵۰۴ نفر بازداشت شده و ۴۸ افسر نیز زخمی شدند. به این ترتیب با احتساب بازداشتی‌های روزهای قبل شمار بازداشت شدگان در فرانسه طی اعتراضات دو هفته اخیر از 7 هزار معترض فراتر رفته است. گاردین هم نوشته است تظاهرات روز پنجشنبه در شهرهایی از جمله لیل، رن، نانت، لیون، تولون و مارسی و در پاریس، راهپیمایی بزرگی در مرکز شهر به سمت میدان باستیل برگزار شد. این تظاهرات عمدتا مسالمت‌آمیز بود. اما با نزدیک شدن به غروب، پلیس ضد شورش برای متفرق کردن معترضان گاز اشک‌آور و گلوله‌های پراکنده‌کننده جمعیت شلیک کرد و حملات مکرر باتوم را برای متفرق کردن معترضان انجام داد. برخی از آنها بطری، سنگفرش و سایر پرتابه‌ها را به سمت جوخه‌های زرهی سنگین پرتاب کردند. تصاویر منتشر شده از پاریس هم حاکی است میدان باستیل پاریس روز پنجشنبه رسماً به صحنه جنگ شهری بین پلیس و معترضان تبدیل شده بود. الجزیره هم نوشته است همزمان با تداوم اعتراضات دانش‌آموزان دبیرستانی در پاریس به وضعیت نابسامان آموزشی، پلیس فرانسه برای متفرق کردن آنها از گاز اشک‌آور استفاده کرد.شبکه راشا تودی هم تصاویری پخش کرد که گفته می‌شود مربوط به سوختن چند مدرسه در آتش خشم دانش‌آموزان دبیرستانی در شهرهای لیون و لورمون است.

انتقادها از سرکوب پلیس

با گسترش سرکوب‌ها اعتراض انتقادها از رفتار خشونت‌آمیز پلیس تشدید شده است. روزنامه سوئیسی «تاگس آنسایگر» در مطلبی با اشاره به این خشونت‌ها نوشته است است در جریان اعتراضات دانشجویی در فرانسه، چندین نوجوان با سلاح‌های پلیس به شدت مجروح شدند. بر اساس این گزارش جوانان آسیب‌دیده، پلیس را متهم می‌کنند که به دلیل رنگ پوستشان آنها را هدف قرار داده است. در ادامه این گزارش به برخی اقدامات خشونت بار پلیس فرانسه علیه معترضان اشاره شده و آمده است: نارنجک گاز اشک‌آور پلیس، فک پسر 14 ساله را شکست و بسیاری از دندان‌هایش را خرد کرد. افسر پلیسی که آن را در شمال غربی پاریس شلیک کرده بود، یک هفته بعد بازداشت شد. به گفته مادر پسر 14 ساله پس از عمل جراحی، وی قادر به صحبت کردن نیست و فقط می‌تواند از طریق نی غذا بخورد. بر اساس این گزارش جوانان دیگری نیز در جریان اعتراضات سراسری دانشجویی در فرانسه دچار جراحات تغییر دهنده زندگی شده‌اند، جراحاتی که به سلاح‌های پلیس نسبت داده می‌شود. در «لنز»، یک نوجوان 15 ساله در حادثه‌ای که با نارنجک بی‌حس‌کننده پلیس همراه بود، یک دستش را از دست داد. در «تور»، دادستان‌ها گمان می‌کنند که یک گلوله لاستیکی شلیک شده توسط پلیس باعث نابینایی نسبی یک نوجوان 16 ساله شده است.

وعده‌های مبهم ماکرون

دولت ماکرون تاکنون جز وعده‌های مبهم اقدام چندانی برای رفع مطالبات معترضان انجام نداده است. رویترز در این باره نوشته است دانش‌آموزان نوجوان فرانسوی پنجشنبه نیز شماری از دبیرستان‌ها را مسدود کردند و در خیابان‌های شهرهای مختلف به راهپیمایی پرداختند. این اعتراضات در حالی برگزار شد که دولت فرانسه وعده رسیدگی به نارضایتی‌های آنان درباره کمبود معلم و ساختمان‌های فرسوده مدارس را داده، اما جزئیات مشخصی ارائه نکرده است. به نوشته رویترز این جنبش اعتراضی که اکنون وارد سومین هفته خود شده، تنش‌های عمیق در فرانسه را آشکار کرده است؛ در حالی که خواسته اصلی معترضان سرمایه‌گذاری در خدمات عمومی رو به زوال است، دولت در مقابل با کمبود بودجه روبه‌رو بوده و بازارهای اوراق قرضه، آن را برای کاهش بدهی و کسری بودجه تحت فشار گذاشته‌اند. سی ان ان هم نوشته است در پی ادامه اعتراضات گسترده دانشجویان فرانسوی به کمبود منابع و شرایط آموزشی، دولت این کشور استفاده پلیس از نارنجک‌های صوتی را ممنوع کرد و خواستار رویکردی متناسب‌سازی‌شده شد.