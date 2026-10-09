نیوزویک: حماس خسارت دید ولی بر اسرائیل پیروز شد

نشریه آمریکایی اذعان کرد علی‌رغم وقوع نسل‌کشی در غزه، رژیم صهیونیستی بزرگ‌ترین بازنده جنگ با حماس است.

هفته‌نامه آمریکایی نیوزویک در تحلیلی درباره پیامدهای عملیات ۷ اکتبر ۲۰۲۳ و جنگ متعاقب آن در غزه، به تناقضی مهم اشاره می‌کند: حماس به اهداف نظامی اولیه خود دست نیافت و بخش بزرگی از توان نظامی و رهبری ارشد آن از بین رفت، اما تحولات سه سال گذشته به تضعیف جایگاه بین‌المللی رژیم اسرائیل و بازگشت مسئله فلسطین به مرکز توجه سیاست جهانی منجر شده است. حماس با عملیات ۷ اکتبر ضربه‌ای کم‌سابقه به احساس امنیت صهیونیست‌ها وارد کرد؛ ضربه‌ای که با توجه به ابعاد جمعیتی رژیم اسرائیل، از نظر تاثیر روانی و سیاسی با حملات ۱۱ سپتامبر در آمریکا قابل مقایسه دانسته شده است. توحش رژیم صهیونیستی علاوه‌بر پیامدهای نظامی، به شکل‌گیری تحولاتی در عرصه سیاسی و افکار عمومی بین‌المللی انجامیده که اکنون علیه تل‌آویو عمل می‌کنند.

بازگشت مسئله فلسطین به مرکز سیاست جهانی

در این گزارش آمده، اگر چه حماس به صورت کامل به اهداف نظامی خود نرسید و هزینه سنگینی متحمل شد اما جنگ غزه موجب شد مسئله فلسطین بار دیگر به موضوعات محوری سیاست بین‌الملل تبدیل شود. در مقابل، وجهه جهانی صهیونیست‎ها به ‌شدت آسیب دیده و حمایت از فلسطینیان، به ‌ویژه در میان نسل جوان آمریکا، افزایش یافته است. بر اساس گزارش نیوزویک، در بهار ۲۰۲۲، ۵۵ درصد آمریکایی‌ها دیدگاه مثبتی به رژیم اسرائیل داشتند و ۴۲ درصد دیدگاه منفی. اما در مارس ۲۰۲۶ (فروردین) این نسبت معکوس شد ‌طوری‌که تنها ۳۷ درصد دیدگاه مثبت و ۶۰ درصد دیدگاه منفی به رژیم اسرائیل داشتند. همچنین سهم آمریکایی‌هایی که دیدگاه بسیار منفی به رژیم اسرائیل داشتند، از ۱۰ درصد به ۲۸ درصد افزایش یافت. این تغییر نشان می‌دهد که پیامدهای جنگ غزه از میدان نبرد فراتر رفته و به عرصه مشروعیت سیاسی و تصویر بین‌المللی از این رژیم کشیده شده است.

شکاف فزاینده در آمریکا

یکی از مهم‌ترین محورهای شکست تل‌آویو که در این گزارش به آن اشاره شده است، تغییر نگرش در جامعه آمریکا و تضعیف اجماع سنتی دو حزب اصلی این کشور درباره حمایت از این رژیم است. اکنون مخالفت با حمایت نظامی واشنگتن از تل‌آویو در میان بخشی از دموکرات‌ها به جریان اصلی‌ تبدیل شده است. در ماه ژوئیه، ۱۰۳ عضو مجلس نمایندگان آمریکا به طرحی برای حذف ۳.۳ میلیارد دلار کمک نظامی سالانه به تل‌آویو رای دادند؛ طرحی که در نهایت شکست خورد اما میزان حمایت از آن نشان‌دهنده تغییر فضای سیاسی بود. در جناح راست آمریکا نیز، بخشی از جریان موسوم به «اول آمریکا» این پرسش را مطرح می‌کند که چرا رژیم اسرائیل باید جایگاهی ممتاز در سیاست خارجی واشنگتن داشته باشد که دیگر ندارد. بنابراین، مخالفت با سیاست‌های رژیم اسرائیل در آمریکا تنها به انتقادهای جریان چپ از جنگ غزه محدود نیست؛ بلکه در بخشی از جریان راست نیز با مخالفت با مداخله خارجی و اولویت ‌دادن به منافع ملی آمریکا پیوند خورده است.

خشم نسل جوان آمریکا

اکنون نگرش نسل جوان آمریکایی به رژیم اسرائیل بیش از نسل‌های پیشین تحت تاثیر تصاویر جنگ غزه در شبکه‌های اجتماعی شکل گرفته است. این نسل، برخلاف نسل‌هایی که برداشتشان از اسرائیل با جنگ سرد، جنگ شش‌ روزه یا روند صلح اسلو شکل گرفته بود، اسرائیل را در بستر تصاویر و گزارش‌های سه سال جنگ غزه ارزیابی می‌کند. کارشناسان بر این باورند تاثیر جنگ غزه بر نگرش نسل جوان آمریکا می‌تواند پیامدهای بلندمدتی برای سیاست خارجی این کشور داشته باشد زیرا اعضای همین نسل در آینده مسئولیت‌های سیاسی و اجرائی مهمی را بر عهده خواهند گرفت.

ویرانی گسترده غزه

طبق این گزارش کارشناسان با اشاره به ابعاد فاجعه انسانی جنگ، از نسل‌کشی ده‌ها هزار فلسطینی و تخریب گسترده زیرساخت‌های غزه سخن می‌گویند. بر اساس ارزیابی فوریه ۲۰۲۵ بانک جهانی، سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا در سال نخست جنگ نزدیک به ۳۰ میلیارد دلار خسارت به زیرساخت‌های غزه وارد شده بود. با این حال، رژیم صهیونیستی با وجود ویرانی غزه و حذف شماری از رهبران ارشد حماس، نتوانسته مانع بازگشت مسئله فلسطین به مرکز توجه بین‌المللی شود یا از نفرت جهانی از خود جلوگیری کند.