سرویس خارجی-

نیویورک‌تایمز ضمن تکذیب ادعاهای ترامپ درباره تنگة هرمز نوشت، ایران نه تنها محاصره و تحریم‌های آمریکا را در تنگة هرمز دور زده است، بلکه حتی از نفتکش‌های چینی هم عوارض می‌گیرد.

قفل ایران بر تنگة هرمز همچنان کار می‌کند؛ دلیل افزایش شدید قیمت بزنین و گازوئیل در آمریکا، دلیل بحران انرژی در جهان، همه در همین تنگه است. رویترز پنجشنبه با استناد به داده‌های مؤسسات کشتیرانی گزارش داد که تعداد کشتی‌های عبوری از این آبراه به پایین‌ترین سطح خود در دو ماه گذشته رسیده است. رویترز این کاهش عبور کشتی‌ها را مرتبط با هشدارهای ایران طی هفته گذشته در مورد عبور از مسیرهای غیرقانونی دانست که در نهایت شناورها در صورت عدم توجه به آن هدف قرار خواهند گرفت. این رسانه نوشته است که «هدف قرار گرفتن کشتی‌ها به بالاترین میزان از زمان آغاز درگیری‌های آمریکا و اسرائیل با ایران رسیده است.»

اما ترامپ طی یک ماه گذشته برای مدیریت بحران انرژی در آمریکا و پایین آوردن قیمت بنزین و گازوئیل که در این کشور سر به فلک کشیده است، مدام مدعی شده که «تنگة هرمز باز است». اما جامعه آمریکا دیگر گول این «گفتار درمانی»‌های ترامپ را نمی‌خورد.رئیس‌جمهور آمریکا شامگاه پنچ‌شنبه به وقت ایران نیز در جریان سخنرانی‌ انتخاباتی خود در حالی که از دستاوردهای مشعشع خود در جنگ با ایران سخن می‌گفت از سوی جمعیت هو شد. همچنین دست‌کم ۱۲ معترض از تجمع او در سن‌آنتونیو توسط نیروهای امنیتی اخراج شدند. رسانه‌های آمریکایی در این‌باره گزارش دادند گردهمایی انتخاباتی دونالد ترامپ، در شهر سن آنتونیو ایالت تگزاس به آشوب و خشونت کشیده شد و در زمان سخنرانی ترامپ معترضان پی‌درپی سخنان او را قطع کردند و یکی از معترضان هنگام خروج از محل، هدف حمله فیزیکی قرار گرفت. این گردهمایی در حالی برگزار شد که به نوشته دیلی بیست، ترامپ برای حمایت از «کن پاکستون»، نامزد مورد حمایت خود در انتخابات سنا، به تگزاس سفر کرده بود؛ نامزدی که در نظرسنجی‌های اخیر در نتیجه روند کلی انزجار آمریکایی‌ها از سیاست‌های ماجراجویانه و جنگ‌افروزانه دولت ترامپ و حزب جمهوریخواه، با افت محبوبیت مواجه شده است.

پرداخت عوارض به ایران

در حالی که ترامپ مدعی است تنگة هرمز باز است اما گزارش رسانه‌های معتبر غربی نشان می‌دهد اندک کشتی‌هایی هم که از این آبراه مهم بین‌المللی عبور می‌کنند به ایران عوارض پرداخت می‌کنند. شرکت داده‌های کشتیرانی کپلر در این باره نوشته است: برخی تولیدکنندگان نفت در منطقه خلیج‌فارس ممکن است به‌طور مخفیانه به ایران عوارضی معادل ۱۰ تا ۲۰ درصد از محموله‌های نفتی خود پرداخت کنند تا در ازای آن، عبور امن محموله‌هایشان از تنگه هرمز تضمین شود. به نوشته کپلر چنین توافق‌هایی می‌تواند به توضیح این موضوع کمک کند که چرا قیمت نفت خام برنت همچنان در نزدیکی ۱۰۰ دلار در هر بشکه باقی مانده است. نیویورک‌تایمز هم با اشاره به پیشرفت تاکتیک‌های دفاعی ایران از آغاز جنگ غیرقانونی دونالد ترامپ علیه ایران و اعمال قانون آن بر کشتی‌های متخلف در تنگه هرمز، روایت ترامپ از کنترل صادرات نفت ایران از تنگه را زیر سؤال برده و نوشته است نه‌تنها کشتی‌های چینی با پرداخت عوارض به ایران قادر به عبور از تنگه بوده‌اند، بلکه ایران نیز توانسته تحریم‌ها و محاصره آمریکا را دور بزند. به گزارش ایسنا، نیویورک تایمز نوشته است ادعای روز پنجشنبه ترامپ که حساب کاربری خود در تروث سوشال نوشته بود هیچ کدام از مقدار نفتی که از تنگه هرمز عبور می‌کند، متعلق به ایران نیست، نوشت: افراد مطلع از گزارش‌های اطلاعاتی می‌گویند، این موضوع جای بحث دارد. ایران به برخی کشتی‌ها اجازه عبور می‌دهد؛ کشتی‌هایی که یا عوارض پرداخت کرده‌اند یا ممکن است بخشی از نفت ایران را حمل کنند. مقام‌های فعلی و پیشین می‌گویند ایران همچنین ناوگان مخفی نفتکش‌های خودش را دارد. بر اساس این گزارش شرکت‌های چینی برای عبور از تنگه به ایران عوارض پرداخت کرده‌اند و ایران مدت‌هاست برای دور زدن تحریم‌ها، نفت خود را پنهانی با نفت عراق مخلوط می‌کند.

واشنگتن‌پست مچ ترامپ را گرفت

روزنامه واشنگتن‌پست نیز خروج محرمانه بمب‌افکن‌های بی-1 آمریکا از پایگاه هوائی «فرفورد» در انگلیس را در کنار ادعاهای مقام‌های دولت ترامپ درباره نابودی توان نظامی ایران قرار داده و به شکاف میان این دو روایت پرداخته و نوشته است: از یک‌سو واشنگتن از نابودی توان متعارف ایران سخن می‌گوید و از سوی دیگر، همچنان برای حفاظت از نیروها و تجهیزات خود در برابر تهدیدهای ایران دست به اقدامات امنیتی می‌زند.

در بخشی از این گزارش آمده: «پیت هگست» وزیر جنگ آمریکا، هفته گذشته مدعی شد این کشور نیروی دریایی، نیروی هوایی، رهبری و «تمام زیرساخت دفاعی» ایران را نابود کرده و توانمندی‌های متعارف تهران را از بین برده است. اما تنها چند روز بعد، بمب‌افکن‌های بی-1 آمریکا به‌صورت پنهانی از فرفورد خارج شدند؛ اقدامی که واشنگتن‌پست آن را ناشی از نگرانی درباره احتمال حمله گسترده پهپادی ایران به این پایگاه گزارش کرده است. به گزارش تسنیم، واشنگتن‌پست می‌نویسد ایران با وجود برخورداری از توان نظامی بسیار کمتر از آمریکا و اسرائیل، همچنان می‌تواند از ابزارهای نامتقارن برای اعمال فشار استفاده کند. همین تهدیدها آمریکا را به جابه‌جایی شتاب‌زده حدود

12 بمب‌افکن دوربرد وادار کرده است. «دنیل بایمن»، استاد مطالعات امنیتی دانشگاه جرج‌تاون، با اشاره به تداوم جنگ می‌گوید بعید بود در ابتدای درگیری کسی انتظار داشته باشد ایران بتواند در یک نبرد متعارف با آمریکا و اسرائیل برابری کند؛ اما از نگاه او، اینکه ایران پس از هفت ماه و نیم همچنان قادر به وارد کردن خسارت، «واقعاً قابل توجه» است.

واشنگتن‌پست در پایان با کنار هم گذاشتن ادعای نابودی توان نظامی ایران و خروج محرمانه بمب‌افکن‌های آمریکایی از یک پایگاه اروپایی، بر یک پرسش اساسی درباره روایت رسمی واشنگتن تأکید می‌کند: اگر توان متعارف ایران به‌طور کامل از بین رفته است، چرا آمریکا همچنان ناچار است برای مقابله با تهدیدهای ایران، حتی در فاصله‌ای دور از میدان اصلی جنگ، تجهیزات نظامی خود را جابه‌جا کند؟

ضعفی که برملا شد

رسانه آمریکایی پولیتیکو هم در گزارشی به قدرت پهپادی ایران در جنگ تحمیلی کنونی اشاره کرده و نوشته است در این جنگ تحمیلی، «پهپادهای ایران، ضعف نظامی آمریکا را آشکار کرد.» به نوشته پولیتیکو، ایران با استفاده از پهپادهای خود برای مقابله با تجاوزگری‌های آمریکا، باعث تغییر در ماهیت‌ جنگ‌ در جهان شده است.در بخشی از این گزارش آمده است: «خروج ناگهانی بمب‌افکن‌های آمریکایی از یک پایگاه هوائی کلیدی در بریتانیا (پایگاه فرفورد)، آسیب‌پذیری شدید قدرتمندترین نیروی رزمی جهان و متحدانش در ناتو را برجسته می‌کند؛ آن هم در شرایطی که پهپادهای ارزان‌قیمت و فناوری‌های تجاریِ دم‌ دستی، ماهیت جنگ را دگرگون کرده‌اند.»

به گزارش فارس، پولیتیکو در گزارش خود می‌افزاید: «دونالد ترامپ اصرار دارد که ارتش ایران بر اثر هشت ماه حملات نیروهای آمریکایی و اسرائیلی کاملاً نابود شده است اما تهران همچنان با استفاده از پهپادهای ارزان‌قیمت «شاهد» دست به حملات متقابل می‌زند؛ پهپادهایی که مانع بازگشت نیروی دریایی آمریکا به بنادر دوست در خاورمیانه شده و آسیب‌های سنگینی به یک پایگاه هوائی آمریکا در نزدیکی ایران وارد کرده‌اند.» طبق این گزارش، «هشدارهای مربوط به پهپادهای ایرانی حتی منجر به تخلیه تمامی بمب‌افکن‌های آمریکایی از پایگاه هوائی «فرفورد» بریتانیا شد و در ماه جولای(تیر) نیز ترامپ را واداشت تا هنگام ترک اجلاس ناتو در آنکارای ترکیه، با عجله پشت یک چرخ‌دستی پذیرایی (کامیون حمل غذا) پناه بگیرد. این رویدادها گویای گستردگی این تهدیدهای جدید و همچنین میزان عدم آمادگی مقامات آمریکایی و اروپایی برای مقابله با این نوع جدید از جنگ است.»