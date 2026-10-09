شيراز- خبرنگار كيهان:

استاندار فارس در نشست بررسی راهکارهای تأمین مالی پروژه احداث راه‌آهن شیراز- گل‌گهر، با اشاره به محدودیت‌های بودجه عمومی دولت، بر ضرورت استفاده از ظرفیت بخش خصوصی برای تکمیل این طرح کلان ریلی تأکید کرد.

حسینعلی امیری در این نشست که با حضور محمد قاسمی، معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه کشور برگزار شد، با تشریح آخرین وضعیت پیشرفت فیزیکی پروژه راه‌آهن شیراز- گل‌گهر، گفت: باید واقعیت‌های اقتصادی دولت روبه‌رو شد چرا که در شرایط کنونی، اولویت‌های اصلی کشور معطوف به معیشت مردم، نیازمندی‌های نیروهای مسلح و حوزه‌های زیرساختی حیاتی است؛ از این رو برای تداوم اجرای پروژه‌های عمرانی، باید بر توان بخش خصوصی تکیه کرد.

استاندار فارس با تفکیک مسیرهای ریلی در حال اجرا افزود: وضعیت قطعات سوم و چهارم این پروژه از نظر پیشرفت فیزیکی، به ترتیب ۷۹ و ۵۵ درصد است و رها کردن این پروژه‌ها موجب اتلاف منابع ملی می‌شود.

نماینده عالی دولت در استان گفت: راهبرد مدیریت استان فارس، تمرکز بر تکمیل این قطعات و اتصال آن‌ها به شبکه ریلی سراسری شیراز- اصفهان است تا ضمن خروج این پروژه از بن‌بست، امکان بهره‌برداری اقتصادی و تسهیل در صادرات صنایع بزرگ منطقه از جمله فولاد و پتروشیمی فراهم شود.

امیری با بیان این‌که صنایع مستقر در مسیر این راه‌آهن نظیر واحدهای فولادی و پتروشیمی می‌توانند نقش مؤثری در تامین مالی و مشارکت در اجرای این خط ریلی ایفا کنند، تصریح کرد: تکمیل این زیرساخت، افزون بر انتفاع عمومی، منافع اقتصادی قابل‌توجهی برای صنایع مذکور به همراه دارد و توجیه اقتصادی طرح را برای سرمایه‌گذاران بخش خصوصی تقویت می‌کند.