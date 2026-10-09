اصفهان-خبرنگار کیهان:

سردار عبدالوهاب حسنوند در آیین افتتاح و بهره‌برداری هم‌زمان طرح‌های عمرانی فرماندهی انتظامی استان اصفهان، ضمن تبریک هفته فراجا و خیرمقدم به فرماندهان و مسئولان حاضر در این برنامه، از حمایت‌های فرماندهی کل انتظامی کشور، معاون هماهنگ‌کننده فراجا و معاونت طرح و برنامه در اجرای پروژه‌های عمرانی استان قدردانی کرد.

وی با اشاره به روند توسعه منازل سازمانی در استان اصفهان اظهار کرد: در سال‌های گذشته تعداد منازل سازمانی موجود در مجموعه انتظامی استان محدود بود، اما با حمایت‌های صورت‌گرفته، تاکنون بیش از ۳۰۰ واحد مسکونی سازمانی در استان به بهره‌برداری رسیده و امروز نیز ۱۷۲ واحد در کلان‌شهر اصفهان و ۲۰ واحد در شهرستان فلاورجان افتتاح می‌شود. فرمانده انتظامی استان اصفهان افزود: علاوه بر این، ۱۲ پروژه در حوزه پاسگاه‌های انتظامی و راهور در شهرستان‌های مختلف استان نیز به بهره‌برداری خواهد رسید که مجموع این اقدامات، گام مهمی در ارتقای زیرساخت‌های انتظامی و رفاهی کارکنان فراجا در استان است.

حسنوند ادامه داد: در حال حاضر حدود ۹۶۰ واحد مسکونی سازمانی دیگر در استان باقی مانده که برنامه‌ریزی شده است با شتاب‌بخشی به روند اجرای پروژه‌ها، تمامی این واحدها تا هفته فراجای سال ۱۴۰۶ به بهره‌برداری برسد. وی همچنین با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای جبران خسارت‌های واردشده به برخی اماکن انتظامی گفت: در پی حملات دشمن، ۲۲ واحد انتظامی دچار آسیب شد که با تلاش شبانه‌روزی همکاران، عملیات ترمیم و بازسازی آن‌ها با پیشرفت‌های مختلف انجام و بخشی از این پروژه‌ها نیز امروز افتتاح شد.

فرمانده انتظامی استان اصفهان از برنامه‌ریزی برای بازسازی ۳۱ واحد انتظامی دیگر خبر داد و تصریح کرد: عملیات اجرایی این پروژه‌ها نیز در تقویم یک‌ماهه آینده آغاز خواهد شد. حسنوند با اشاره به احداث دبیرستان فراجا در اصفهان گفت: با همکاری مسئولان فراجا، استانداری و مجموعه راه و شهرسازی، پنج هکتار زمین در مرکز شهر برای احداث این دبیرستان اختصاص یافته و عملیات کلنگ‌زنی آن در هفته آینده انجام خواهد شد. وی افزود: تلاش ما این است که با استفاده از ظرفیت‌های موجود، عملیات ساخت دبیرستان فراجا را در کمتر از ۹ ماه به پایان برسانیم تا پیش از آغاز مهرماه سال آینده آماده بهره‌برداری باشد.

فرمانده انتظامی استان اصفهان همچنین از آغاز اجرای طرح‌های عمرانی جدید در شهرستان‌های نطنز، نائین، اردستان، خور و بیابانک و بویین ‌و میاندشت خبر داد و گفت: در شرایط فعلی بیش از ۴۵ پروژه عمرانی در نقاط مختلف استان به‌صورت هم‌زمان در حال اجراست که برای بهره‌برداری از آن‌ها در سال آینده برنامه‌ریزی شده است.