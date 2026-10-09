مشهد-خبرنگار کیهان:

سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در «گوانگجو چین» گفت: مشهد و خراسان رضوی ظرفیت‌های مناسب و قابل توجه برای توسعه روابط با چین دارد که جهت معرفی آن‌ها و فراهم کردن زمینه همکاری تلاش زیادی شده است.

سعید حریری در دیدار با استاندار خراسان رضوی اظهار کرد: تولید ناخالص داخلی در گوانگجو با جمعیت حدود ۲۵ میلیون نفر نزدیک به ۴۰۰ میلیارد دلار است و «شنژن» نیز حدود ۷۰۰ میلیارد دلار تولید ناخالص داخلی دارد. مقیاس فعالیت‌های اقتصادی در این منطقه بسیار بزرگ بوده و فضای مناسبی برای حضور ایران فراهم شده است. با توجه به ظرفیت‌های موجود، تقاضا دارم از هم‌اکنون برای سفر به چین و حضور در نمایشگاه سال آینده سرمایه‌گذاری چین برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری کنید.

وی بیان کرد: در ۱۴ سال گذشته اقداماتی برای اصلاح سازوکارهای فعالیت تجاری انجام شده و اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین نیز با حدود ۲۰ سال سابقه، فراز و نشیب‌های زیادی داشته است. این ظرفیت اکنون تقویت شده و پیوندهای خوبی نیز میان فعالان ایجاد شده است تا تجار و صاحبان صنایع ایرانی که به چین مراجعه می‌کنند، بتوانند از ظرفیت زبان، شناخت بازار و اعتبارسنجی استفاده کنند و بدون درگیر شدن با مسائل جانبی، فعالیت خود را پیش ببرند.

سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در گوانگجو افزود: همچنین در حال پیگیری ایجاد یک مدرسه بین‌المللی با مشخصات مورد نیاز ایران هستیم که می‌تواند زمینه حضور خانواده‌های کشورهای اسلامی و عربی را نیز فراهم کند.

حریری ادامه داد: برای اینکه اتفاقی در این حوزه رخ دهد باید الزامات و سازوکارهای لازم را فراهم کنیم. همچنین در حال طراحی ابتکاری عملی با استفاده از ظرفیت استادان و دانشکده‌های اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف و دانشگاه فردوسی هستیم تا صاحبان صنایع و تجار، دغدغه‌ها و مسائل خود را مطرح کنند و این مسائل به‌صورت عملیاتی بررسی شود؛ به‌گونه‌ای که علاوه بر حل مسائل بخش خصوصی، زمینه اشتغال نیز فراهم شود و از سازوکارهای سنتی فاصله بگیریم.

استاندار خراسان رضوی نیز در این دیدار با اشاره به سفر اخیر هیئت اقتصادی خراسان رضوی به چین گفت: بسیار مهم و تعیین‌کننده است که وزارت امور خارجه در کشورهایی که هیئت‌های تجاری استان به آن‌ها سفر می‌کنند، چه نوع نگاهی دارد و چقدر انگیزه، اشراف و توان عملیاتی برای پیگیری موضوعات دارد؛ چراکه این مجموعه، حلقه اتصال و ارتباط ما با این کشورهاست.

غلامحسین مظفری افزود: چین یا امروز قدرت اول اقتصادی دنیاست یا در آینده نزدیک به این جایگاه خواهد رسید و در سه دهه اخیر قدم‌به‌قدم پیشرفت کرده و کار را پیش برده است. یکی از اشکالاتی که ما در داخل کشور داشتیم، این بود که به دلیل اینکه بخش قابل توجهی از افراد تحصیل‌کرده ما در غرب بودند، نگاه‌ها عمدتاً به غرب معطوف بود و هنوز هم برخی بخش‌ها و سیستم‌ها شرق را به‌درستی باور نکرده‌اند؛ در حالی که امروز در چین فرصت استثنایی داریم و باید بتوانیم از این فرصت استفاده کنیم.

وی ادامه داد: در همین سفر اخیر نیز تفاوت نگاه و میزان اشراف و انگیزه مسئولان وزارت امور خارجه را به‌خوبی احساس کردیم و این موضوع بسیار مؤثر و مهم است و می‌تواند باب ارتباط ما را با طرف‌های چینی باز کند. در سفرهای قبلی نیز ظرفیت‌هایی مورد توجه قرار گرفته و امروز فرصت‌های جدیدی پیش روی ما قرار گرفته است.

استاندار خراسان رضوی با اشاره به برخی ظرفیت‌های ایجادشده در جریان این تعاملات گفت: مسیر «واخان» به چین از افغانستان برای ما باز شده که اهمیت دارد و در راستای اجرای ۲۰۰ مگاوات نیروگاه بادی و همچنین ۵۰ مگاوات انرژی، موافقت‌هایی انجام شده است. برای بیمارستان هزار تختخوابی مشهد نیز موضوع از اولویت فاینانس چین خارج نشده و وزارت بهداشت باید آن را پیگیری کند.