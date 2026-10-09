شیراز-خبرنگار کیهان:

مدیرعامل شرکت آبفا استان فارس از پیشرفت بیش از ۹۰ درصدی عملیات احداث مدول نخست تصفیه‌خانه فاضلاب شهر سپیدان خبر داد و گفت: با تکمیل مراحل اجرا، این تصفیه‌خانه آماده بهره‌برداری است.

علی شبانی در حاشیه بازدید از مراحل تکمیل اجرای تصفیه‌خانه فاضلاب شهر سپیدان اظهار داشت: مدول نخست این تصفیه‌خانه با ظرفیت چهار هزار و ۴۰۰ مترمکعب در شبانه‌روز و با بهره‌گیری از فرآیند لجن فعال پیشرفته به روش MLE در حال اجراست و تاکنون به پیشرفت فیزیکی بیش از ۹۰ درصد رسیده است.

وی افزود: این تصفیه‌خانه برای جمعیتی حدود ۲۴هزار نفر طراحی شده و ارزش ریالی به‌روز تأسیسات آن بالغ بر ۵۵۷ میلیارد تومان است که با تکمیل و بهره‌برداری از آن، گام مهمی در مدیریت بهداشتی فاضلاب، ارتقای شاخص‌های زیست‌محیطی و حفاظت از منابع آبی شهر سپیدان برداشته خواهد شد.

شبانی با اشاره به وضعیت شبکه جمع‌آوری فاضلاب سپیدان گفت: بر اساس طرح مصوب، طول شبکه اصلی، فرعی و خط انتقال فاضلاب شهر سپیدان ۷۳.۵ کیلومتر پیش‌بینی شده که این طرح در سال ۱۳۹۰ به تصویب رسیده و عملیات اجرایی آن آغاز شده است. تاکنون ۴۵ کیلومتر از این شبکه اجرا شده و حدود ۱۵ کیلومتر شبکه جمع‌آوری فاضلاب نیز پیش از تأسیس شرکت‌های آب و فاضلاب، توسط استانداری در شهر سپیدان احداث شده است، بر این اساس، در حال حاضر حدود ۶۰ کیلومتر شبکه جمع‌آوری فاضلاب در این شهر احداث شده است.

وی ادامه داد: اعتبارات مورد نیاز برای اجرای شبکه جمع‌آوری و انتقال فاضلاب شهر سپیدان از محل اعتبارات استانی و ملی تأمین شده و تاکنون حدود پنج هزار و ۱۰۰ فقره انشعاب فاضلاب نیز به مشترکان این شهر واگذار شده است. ارزش ریالی به‌روز شبکه جمع‌آوری فاضلاب سپیدان نیز بالغ بر ۷۲۰ میلیارد تومان

است.

مدیرعامل شرکت آبفا فارس با بیان اینکه تأمین اعتبار احداث تصفیه‌خانه فاضلاب سپیدان از محل تسهیلات بانک توسعه اسلامی انجام شده است، اظهار داشت: این اعتبار در چارچوب توافق‌نامه میان دولت جمهوری اسلامی ایران و بانک توسعه اسلامی در سال ۱۳۹۲ برای احداث تأسیسات جمع‌آوری، انتقال، تصفیه و دفع بهداشتی فاضلاب در ۶ شهر استان فارس اختصاص یافته و تصفیه‌خانه فاضلاب شهر سپیدان نیز از طرح‌های مشمول این توافق‌نامه است.

شبانی همچنین با اشاره به توجه شرکت آبفا فارس به توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در تأسیسات آب و فاضلاب گفت: یک نیروگاه خورشیدی با ظرفیت ۳۰۰ کیلووات نیز در محل تصفیه‌خانه فاضلاب سپیدان احداث شده است که بخشی از نیاز انرژی این مجموعه را تأمین خواهد کرد.

وی تأکید کرد: با توجه به پیشرفت ۹۰ درصدی پروژه و قرار گرفتن آن در مراحل پایانی اجرا، برنامه‌ریزی لازم برای تکمیل عملیات در حال انجام است و با بهره‌برداری از تصفیه‌خانه فاضلاب سپیدان، علاوه بر فراهم شدن امکان تصفیه بهداشتی فاضلاب، گام بسیار مهمی در حفاظت از محیط زیست و جلوگیری از آلودگی منابع آبی این شهر برداشته خواهد شد.