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کد خبر: ۳۳۹۶۱۰
تاریخ انتشار : ۱۷ مهر ۱۴۰۵ - ۱۸:۵۹
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دیدار مسئولان تالش با خانواده شهید و ایثارگران

تالش - خبرنگار کیهان: 
به مناسبت هفته نیروی انتظامی فرماندار تالش به همراه امام جمعه، فرمانده انتظامی شهرستان و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران با جمعی از ایثارگران و خانواده شهید احمد یعقوبی دیدار و گفت‌وگو کردند.
 رضا جمشیدی سه‌ساری فرماندار تالش، به همراه امام جمعه شهرستان، فرمانده انتظامی تالش و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران، با حضور در منزل جانباز بازنشسته رضاپور، بازنشسته رحیم قربان‌نژاد و خانواده معظم شهید احمد یعقوبی، با آنان دیدار کردند. در این دیدارها، مسئولان شهرستان با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والامقام و تجلیل از ایثارگری‌های جانبازان و خانواده‌های معظم شهدای نیروی انتظامی، بر ضرورت تکریم و پاسداشت مقام ایثارگران و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت تأکید کردند.

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