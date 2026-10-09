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کد خبر: ۳۳۹۶۰۹
تاریخ انتشار : ۱۷ مهر ۱۴۰۵ - ۱۸:۵۹
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بهره‌برداری از ۱۷ نیروگاه خورشیدی ۵ کیلوواتی در شهرستان فلارد

شهرکرد-خبرنگار کیهان:
 مدیر برق شهرستان فلارد گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون ۱۷ نیروگاه خورشیدی ۵ کیلوواتی ویژه مددجویان نهادهای حمایتی در سطح این شهرستان احداث و وارد مدار تولید برق شده است.
حبیب‌الله حسنی با اشاره به ضرورت توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر به عنوان یکی از درگاه‌های رفع ناترازی انرژی گفت: نیروگاه‌های خورشیدی علاوه بر کمک به تأمین برق در ساعات اوج مصرف، با ایجاد درآمد مستمر، نقش مؤثری در بهبود معیشت و افزایش درآمد خانوارها دارند.
وی افزود: توسعه نیروگاه‌های خورشیدی گامی مؤثر در استفاده از انرژی پاک و حفظ منابع زیستی، کاهش آلودگی‌های زیست‌محیطی و تأمین برق مطمئن و پایدار است.
حسنی اضافه کرد: درآمدزایی نیروگاه‌های خورشیدی متصل به شبکه برق، سالانه بر اساس نرخ تورم افزایش می‌یابد و وزارت نیرو برق تولیدی را به مدت ۲۰ سال تضمینی خرید می‌کند.

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