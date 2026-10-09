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کد خبر: ۳۳۹۶۰۸
تاریخ انتشار : ۱۷ مهر ۱۴۰۵ - ۱۸:۵۹
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هم‌پیمانی دانشگاهیان هنر اصفهان برای ایران با اهتزاز پرچم جمهوری اسلامی ایران

اصفهان-خبرنگار کیهان: 
دانشجویان و استادان دانشگاه هنر اصفهان با در دست گرفتن پرچم ایران، با آرمان‌های امام راحل، قائد شهید و شهدای راه حق و حقیقت تجدید پیمان کردند.
دانشجویان و استادان دانشگاه هنر اصفهان در آیینی با در دست گرفتن پرچم جمهوری اسلامی ایران، با یکدیگر هم‌عهد و هم‌قسم شدند تا دست در دست یکدیگر، پای ایران و تمامیت کشور بایستند.
دانشگاهیان در این مراسم همچنین با گرامیداشت یاد و آرمان‌های امام راحل، قائد شهید و شهدای راه حق و حقیقت، بر ایستادگی در برابر هرگونه تجاوز و دفاع از عزت و استقلال ایران تأکید کردند.
این آیین در چارچوب برنامه سراسری اهتزاز پرچم ایران و با حضور جامعه دانشگاهی در دانشگاه هنر اصفهان برگزار شد.

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