همدان-خبرنگار کیهان:

استاندار همدان اجرای پروژه‌های آموزشی را بسترساز عدالت اجتماعی دانست و گفت: توسعه فضاهای آموزشی در استان همدان با رویکرد «عدالت‌محوری» پرشتاب جلو می‌رود.

حمید ملانوری شمسی در نشست هم‌اندیشی رؤسا و مدیران عامل مجامع خیرین مدرسه‌ساز و معاونان مشارکت‌های مردمی منطقه سه کشور اظهار کرد: از مجموع ۱۱۱ مدرسه‌ای که در قالب نهضت توسعه عدالت در فضاهای آموزشی شناسایی شده‌اند، تاکنون ۷۳ مدرسه به بهره‌برداری رسیده و مابقی پروژه‌ها نیز در دست اجراست.

وی با تأکید بر مشارکت پربرکت خیرین مدرسه‌ساز، اظهار کرد: تلاش می‌کنیم با همراهی خیرین تمامی پروژه‌های باقی‌مانده را تا پایان سال به بهره‌برداری برسانیم تا دانش‌آموزان مناطق مختلف از امکانات آموزشی استاندارد بهره‌مند شوند.

ملانوری افزود: پیوست‌های فرهنگی و تربیتی نیز هم‌زمان با نوسازی مدارس باید مورد توجه قرار گیرد زیرا محیط مدرسه تنها مکانی برای فراگیری علوم نیست، بلکه بستری برای رشد ابعاد معنوی دانش‌آموزان است.

استاندار همدان با اشاره به ماهیت مردم‌پایه نظام جمهوری اسلامی اظهار کرد: مشارکت فعال خیرین و آحاد جامعه در عرصه‌های عمرانی به‌ویژه مدرسه‌سازی، زمینه‌ساز تحقق عدالت آموزشی و توسعه متوازن در تمامی نقاط استان است.

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان همدان نیز در این نشست گفت: استان همدان در اجرای طرح‌های نهضت توسعه عدالت آموزشی، عملکردی فراتر از میانگین کشوری از خود بر جای گذاشته و توانسته است روند احداث و تجهیز مدارس را با شتابی مطلوب و بالاتر از استانداردهای ملی پیش ببرد.

بهنام اسدی با بیان اینکه نهضت توسعه عدالت آموزشی با جدیت در تمامی شهرستان‌های استان دنبال می‌شود اظهار کرد: میانگین پیشرفت فیزیکی پروژه‌های تعریف‌شده نهضت توسعه عدالت آموزشی به ۷۸ درصد رسیده است که این موفقیت حاصل تلاش مستمر برای تکمیل و تحویل به‌موقع فضاهای آموزشی به دانش‌آموزان است.

وی افزود: نکته قابل‌توجه در این آمار، مقایسه آن با میانگین کشوری است، در حالی که متوسط پیشرفت فیزیکی پروژه‌های مشابه در سطح کشور ۷۴ درصد گزارش شده، استان همدان با چهار درصد پیشرفت بیشتر، جایگاه ممتازی را در این حوزه به خود اختصاص داده است.