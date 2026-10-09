بوشهر-خبرنگار کیهان:

مدیرکل دامپزشکی استان بوشهر با تشریح رویکردهای جدید این مجموعه در حوزه پیشگیری و کنترل بیماری‌ها گفت: دامپزشکی استان از سال ۱۴۰۴ رویکرد خود را از بیماری‌محوری به مدیریت سلامت کل اکوسیستم تولید تغییر داده است.

محمدحسن رهنما در نشست خبری به مناسبت روز ملی دامپزشکی اظهار کرد: دامپزشکی حلقه‌ای مهم در زنجیره امنیت غذایی، سلامت، اقتصاد، تولید و صادرات است و تلاش کرده‌ایم با حرکت از رویکرد واکنشی به رویکرد پیشگیرانه و پایش‌محور، پیش از رسیدن بیماری‌ها به مرحله بحرانی برای مدیریت آن‌ها اقدام کنیم. وی با اشاره به تجربه بیماری HPND در صنعت میگو افزود: در رویکرد جدید، علاوه بر پایش بیماری، عواملی مانند کیفیت آب، مدیریت استخر، تغذیه، استفاده از پروبیوتیک‌ها و سایر عوامل مؤثر بر سلامت تولید به‌صورت یکپارچه مورد توجه قرار می‌گیرد. در همین راستا، ۱۸ سایت پرورش میگو شامل ۳۵۶ مزرعه و سه هزار و ۸۳۸ استخر در استان فعال است و طی شش‌ماهه نخست امسال ۶۱۵ مورد بازدید و مراقبت بهداشتی از این مزارع انجام شده است. رهنما ادامه داد: در شش‌ماهه نخست امسال بیش از ۳۳ هزار آزمایش شیمیایی و میکروبی و در مجموع بیش از ۴۳ هزار آزمایش تخصصی در آزمایشگاه‌های دامپزشکی استان انجام شده است، همچنین بیش از ۷۱هزار نوبت بازدید نظارتی از مراکز عرضه و توزیع فرآورده‌های خام دامی صورت گرفته و بر ذبح و بازرسی بهداشتی بیش از

۷۰ هزار رأس دام و کشتار و بازرسی بهداشتی پنج میلیون و ۷۵۹ هزار قطعه مرغ نظارت شده است. مدیرکل دامپزشکی استان بوشهر با اشاره به واکسیناسیون حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار رأس دام در این مدت گفت: حدود ۹۷۰ هزار دز واکسن استراتژیک برای پیشگیری از بیماری‌های دامی تزریق و واکسیناسیون ۱۹۰ هزار رأس دام علیه بیماری‌های مشترک انسان و دام انجام شده است، وی همچنین بر اهمیت پایش بیماری‌هایی مانند بروسلوز، هاری و مشمشه و نقش دامپزشکی در حفظ سلامت مردم، حمایت از سرمایه تولیدکنندگان و استمرار صادرات محصولات دامی و آبزیان تأکید کرد.