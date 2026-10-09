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کد خبر: ۳۳۹۵۹۹
تاریخ انتشار : ۱۷ مهر ۱۴۰۵ - ۱۸:۵۳
سرویس کیهان » اخبار
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روایتی از شهید سید ابراهیم رئیسی

صحبت‌های اولیه و رسمی که تمام شد، یک دفعه رو به طرف مذاکره کننده گفت: «فلانی! من اصلاً نمیخوام با شما این طوری 
حرف بزنم. 
من و تو یه روزی از این دنیا میریم و عکس ما رو روی دیوارهای محل کارمون میزنن. اونجاست که باید جواب بدیم در پیشگاه خدا، اونجاست که باید ببینیم چطور 
عمل کردیم!»
این حرف‌ها را به رئیس یک سازمان مهم اروپایی می‌زد. او که حسابی تحت تأثیر کلام آقای رئیسی قرار گرفت گفت: «باور کنید من به آخرت اعتقاد دارم! 
من خدا رو قبول دارم. میدونم در روز قیامت، باید درباره تصمیماتمون پاسخگو باشیم.»
آن دیدار جزو موفق ترین مذاکرات جمهوری اسلامی شد.
«راوی محمد جمشیدی، 
معاون امور سیاسی دفتر رئیس جمهور»
«منبع گفت وگوی خبری، شبکه خبر، چهارشنبه دوم خرداد ۱۴0۳»

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