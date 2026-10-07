مطالعه‌ای که به سرپرستی متخصصان مجموعه پزشکی جانز‌هاپکینز انجام شد، نشان می‌دهد نحوه قرار گرفتن بازوی بیمار هنگام اندازه‌گیری فشار خون می‌تواند بر نتیجه، تاثیر قابل‌توجهی داشته باشد.

به گزارش ایسنا، بدون تکیه‌گاه نگه‌داشتن بازو در هنگام اندازه‌گیری فشار خون که اشتباهی رایج است می‌تواند باعث شود نتیجه، به‌‌طور قابل‌توجهی بیشتر از عدد واقعی به نظر برسد و این اختلاف در عددِ به‌دست‌آمده، ممکن است به تشخیص نادرست ابتلا به بیماری فشار خون بالا منجر شود.

متخصصان در این مطالعه سه وضعیت بازو را مقایسه کردند: بازوی متکی بر میز، بازوی قرارگرفته روی ران‌ها و بازوی بدون تکیه‌گاه که کنار بدن آویزان بود و دریافتند قراردادن بازو روی ران‌ها، فشار سیستولیک‌ (عدد بالایی در اندازه‌گیری فشار خون‌) را نزدیک به چهار میلی‌متر جیوه افزایش می‌دهد، در حالی که آویزان‌ ماندن بازو بدون تکیه‌گاه کنار بدن، این عدد را نزدیک به هفت میلی‌متر جیوه بالاتر نشان می‌دهد.

به گزارش ایندیپندنت، جدیدترین راهنماهای بالینی انجمن قلب آمریکا برای افزایش دقت اندازه‌گیری چند اقدام را توصیه می‌کنند از جمله:

- استفاده از کاف یا بازوبند فشارسنج با اندازه مناسب

- تکیه‌ دادن پشت

- قرار دادن کف پاها روی زمین بدون انداختن پاها روی یکدیگر

- قرارگیری صحیح بازو به نحوی که هنگامی که بازو روی میز قرار دارد، بخش میانی کاف قابل‌تنظیم فشارسنج هم‌سطح مرکز قلب باشد.

با وجود این توصیه‌ها، پژوهشگران می‌گویند فشار خون اغلب در حالی اندازه‌گیری می‌شود که بیمار روی تخت معاینه نشسته و بازویش تکیه‌گاه کافی ندارد یا کاملا بدون تکیه‌گاه است. گاهی هم یکی از اعضای کادر درمان بازوی بیمار را نگه می‌دارد و در موارد دیگر، بیمار بازویش را روی ران‌هایش می‌گذارد.

به گفته متخصصان، نتایج نشان می‌دهد که وضعیت بازو در دستیابی به اندازه‌گیری دقیق فشار خون «تفاوت بسیار زیادی» ایجاد می‌کند و تاییدی بر توصیه‌های بالینی پیشین است که در آن‌ها تاکید می‌شود هنگام اندازه‌گیری فشار خون، بازوی بیمار باید به‌خوبی بر میز یا سطح دیگری تکیه داشته باشد.

این متخصصان همچنین یادآور شدند یافته‌ها ممکن است فقط درباره اندازه‌گیری فشار خون با دستگاه‌های خودکار صدق کند و لزوما به اندازه‌گیری با انواع دیگر تجهیزات فشارسنج تعمیم‌پذیر نباشد.

با این‌ حال نتایج تایید می‌کند که چرا کادر درمان باید روش‌های توصیه ‌شده ‌اندازه‌گیری را با دقت بیشتری رعایت کنند. همچنین سایر افراد هم در محیط درمانی و هم هنگام اندازه‌گیری فشار خون در خانه برای اطمینان از اندازه‌گیری صحیح، باید تمام نکات لازم را رعایت کنند.